Представлены Xiaomi TV S Pro 65 и TV S Pro 75 с 4K miniLED-матрицей

Компания Xiaomi расширила линейку телевизоров TV S Pro. Теперь, кроме 100-дюймовой версии, в серию входят еще две модели с дисплеями на 65 и 75 дюймов.

Обе модели телевизоров предлагают матрицы miniLED c разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 144 Hz. Пиковая яркость заявлена на уровне современных флагманских смартфонов – 2200 нит. Значение DeltaE – около единицы, время отклика — 2 мс. Есть поддержка технологий Dolby Vision и Atmos. Помимо диагонали, отличается количество зон подсветки: 896 у 65-дюймовой модели и 1152 у 75-дюймовой.

В телевизорах используется система с четырехъядерным процессором Arm Cortex-A73 с видеоускорителем Mali-G52 MC1, 4 Gb оперативной памяти и 64 Gb флеш-памяти. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, порты HDMI 2.1 и 2.0, USB 2.0 и 3.0 и пульт дистанционного управления с поддержкой NFC. Общая мощность аудиосистемы — 30 Вт.

Цены на Xiaomi TV S Pro в Китае: 65-дюймовая модель — $590, 75-дюймовая — $820.