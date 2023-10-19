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19 октября, 2023
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Lenovo открывает глобальный Центр инноваций в Будапеште

Lenovo

Компания Lenovo объявляет об открытии нового Центра Инноваций, расположенного на собственном заводе в Будапеште. Центр Инноваций будет специализироваться на высокопроизводительных вычислениях и искусственном интеллекте и предоставлять новые возможности для тестирования технологий и обслуживания клиентов.

Близость Центра инноваций к собственному производству и складским мощностям позволит заказчикам Lenovo получить доступ к самым современным решениям в области электроснабжения и охлаждения ИТ-инфраструктуры, а также к новейшим технологиям цепочки поставок. Такой доступ обеспечивает клиентам компании тестирование реальных рабочих нагрузок на образцах приобретенных решений, что позволяет заказчикам быть уверенными в том, что оборудование Lenovo успешно справится с предполагаемым спектром задач.

Lenovo

Новый Центр Инноваций позволит Lenovo и ее клиентам:

  • увеличить количество проводимых тестирований концепций (Proof of Concept) на 50% в год;
  • создавать концепции и тестировать POC-системы со значительным сокращением времени выполнения заказа;
  • наблюдать на месте за проверкой концепции разработок и производством конечных решений;
  • получить доступ к первому в Европе демонстрационному центру Lenovo по тестированию систем жидкостного охлаждения.

«Компания Lenovo стремится поддерживать наших клиентов на всех этапах выбора продукта. Центр Инноваций облегчает создание инфраструктурных решений, и теперь наши заказчики могут тестировать свои рабочие нагрузки на новейших технологиях и быть уверенными в том, что их решение получит именно ту конфигурацию, которая им необходима», — сказал Пер Овергаард, исполнительный директор Lenovo Infrastructure Solutions Group в регионе EMEA.

Центры Инноваций Lenovo позволяют потенциальным заказчикам протестировать новые решения для ЦОД, прежде чем совершить покупку. Для испытаний доступен широкий портфель решений Lenovo, включая совместные с Intel, AMD и NVIDIA решения. В центре в режиме реального времени заказчики могут наблюдать, как инфраструктура ЦОД справляется с требуемыми рабочими нагрузками, менять настройки конфигураций, повышающих ее эффективность. Инфраструктура ЦОД, тестируемая в Центре Инноваций Будапешта, создается на мощностях завода в Ullo и поставляется в 69 стран в рамках надежной и стабильной цепочки поставок Lenovo, что и способствует развитию европейской экономики.

Расположение завода в центре Европы, позволило Lenovo сократить выбросы углекислого газа во время логистики продукции до конечного пользователя более чем на 90%. Это, и применяемые на предприятии инновационные производственные технологии, такие как запатентованный процесс низкотемпературной пайки, помогает компании на пути к достижению нулевых выбросов CO2 во всей цепочке производства к 2049/50 году и других научно-обоснованных целей в области климата.

Завод в Будапеште был построен с учетом принципов устойчивого развития. С момента его ввода в эксплуатацию была усилена теплоизоляция здания, завершена установка датчиков освещения и оптимизировано использование отработанного тепла воздушными компрессорами. В настоящее время осуществляется второй этап установки солнечных панелей на крыше здания для увеличения мощности производимой энергии до 4 мегаватт, равной примерно 12 цистернам с природным сжиженным газом. Круглый год тепло из производственного цеха, направляется на обогрев других помещений завода. Зимой же для охлаждения используется холодный воздух, забираемый снаружи предприятия. Повторное использование тепла таким образом снизило расходы на энергию на 14%.

На территории Центра Инноваций заказчики, тестирующие POC-системы, также смогут увидеть данные о потреблении энергии и воды в реальном времени на интерактивных дисплеях.

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