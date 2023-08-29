Представлен смартфон «раскладушка» OPPO Find N3 Flip

Компания OPPO представила в Китае складной смартфон Find N3 Flip, выполненный в форм-факторе раскладушки. От своего предшественника он отличается дизайном, процессором и набором камер.

OPPO Find N3 Flip оснащен 10-битным 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2520х1080 пикселей (403 ppi), динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz и максимальной яркостью 1600 нит. Заявлены 97% охвата цветового пространства DCI-P3 и поддержка HDR10+.

Внешний экран – 8-битная 3,26-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 720х382 пикселей (250 ppi), частотой обновления 60 Hz и яркостью до 900 нит. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5. Дисплей получил адаптированный интерфейс, который позволяет получить доступ практически ко всем функциям устройства, не раскрывая его. Отмечается, что аппарат без проблем выдерживает 600 000 циклов складывания.

В качестве аппаратной платформы используется флагманский процессор MediaTek Dimensity 9200, работающий в паре с 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256 или 512 Gb.

OPPO Find N3 Flip получил тройную основную камеру: 50 Мп (Sony IMX890, 1/1.56″, f/1.8, угол обзора 84°, автофокус, OIS), 48 Мп (широкоугольная, Sony IMX581, f/2.2, угол обзора 115°, автофокус) и 32 Мп (телефото, Sony IMX709, f/2.0, угол обзора 49°, автофокус, оптический зум 2х, цифровой зум 20х). Есть фирменные надстройки Hasselblad, но запись видео ограничена 4K@30fps. Этот же набор камер имеет флагманский OnePlus 11. На внутреннем дисплее предусмотрена фронтальная камера с разрешением 32 Мп (Sony IMX709, 1/2.74″, f/2.4).

Аккумулятор емкостью 4300 мА·ч поддерживает проводную зарядку на 44 Вт (с 0% до 50% за 23 мин). Смартфон также получил поддержку 5G, две nanoSIM-карты, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, стереодинамики с Dolby Atmos. и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Используется операционная система Android 13 с оболочкой ColorOS 13.2. Габариты: 166,4 x 75,8 x 7,79 мм (в разложенном виде), 85,5 х 75,8 х 16,45 мм (в сложенном). Вес составляет 198 гр.

Цены: 12/256 Gb — $933, 12/512 Gb — $1043. OPPO Find N3 Flip будет предложен покупателям в трех цветовых вариантах — черном, розовом и золотом. Когда состоится международный релиз смартфона, пока не сообщается.

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