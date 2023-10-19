Представлен смартфон со складным дисплеем OPPO Find N3

Компания OPPO представила в Сингапуре третье поколение смартфона со складным дисплеем Find N. Новая модель получила свежий флагманский процессор Qualcomm, новую тройную основную камеру, в разработке которой участвовали специалисты Hasselblad, а также более крупные внешний и основной дисплеи.

OPPO Find N3 оснащен 7,82-дюймовым внутренним гибким дисплеем с разрешением 2440 × 2268 пикселей (426ppi) и соотношением сторон 9,7:9. Внешний дисплей диагональю 6,31 дюйма с разрешением 2484 × 1116 пикселей (431ppi) и соотношением сторон 20:9. Для защиты используется специальное стекло Ceramic. Обе панели изготовлены по технологии LTPO и поддерживают частоту обновления до 120 Hz (ШИМ 1440 Hz), а их пиковая яркость составляет 2800 нит. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vison.

Смартфон получил улучшенный шарнир третьего поколения Flexion, в состав которого входит сплав на основе циркония (выдерживает до 1 млн. складываний/раскладываний).

В основе аппаратной платформы смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, за графику отвечает ускоритель Adreno 740. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 4.0 – 256 или 512 Gb. Слот для карт памяти не предусмотрен. В OPPO утверждают, что благодаря движку Dynamic Computing Engine смартфон Find N3 поддерживает одновременную работу более 40 приложений в фоновом режиме.

OPPO Find N3, как и предшественник, получил тройную основную камеру и две селфи-камеры. Основная камера: 52 Мп (Sony LYTIA T808, f/1.7, ЭФР 24 мм, автофокус, OIS), широкоугольная 48 Мп (Sony IMX581, f/2.2, автофокус, угол обзора 114°) и телеобъектив 64 Мп (OmniVision OV64B, f/2.6, ЭФР 70 мм, оптический зум 3х, цифровой зум 120х, OIS). Поддерживается запись видео 4K@60fps/30fps, 1080p@60fps/30fps, 720p@60fps/30fps. Фронтальная камера на внешнем дисплее обладает разрешением 32 Мп (f/2.2), тогда как селфи-камера на внутреннем дисплее имеет разрешение 20 Мп (f/2.2).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4805 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. От 0 до 80% смартфон заряжается за 30 минут, а на полную зарядку уходит 42 минуты. В оснащение смартфона также входят поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, две nanoSIM-карты, три стереодинамика с Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев расположенный в кнопке питания и защита от воды (IPX4). Есть режим работы Boundless View для отображения приложений в режиме планшета. Новый шарнир позволил сделать Find N3 тоньше своего предшественника. Габариты: 153,4 x 143,1 x 5,8 (разложенный), 153,4 x 73,3 × 11,7 мм (сложенный). Вес — 239 гр. (кожа)/245 гр. (стекло). Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13.2.

Устройство будет доступно в двух расцветках корпуса: золотистой со стеклянной задней крышкой и черной с панелью из искусственной кожи. В рамках презентации были объявлены цены для Сингапура – 1499 сингапурских долларов ($1090) за версию с 12/256 Gb памяти, 2399 сингапурских долларов ($1745) за вариант с 16/512 Gb. OPPO Find N3 станет доступен для предзаказа с завтрашнего дня. Дата глобального релиза будет объявлена позже.