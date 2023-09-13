Steam исполнилось 20 лет – скидки на игры и история магазина

Компания Valve запустила онлайн-мероприятие «Празднование двадцатилетия Steam». В рамках акции можно не только купить некоторые игры со скидкой, но и вспомнить путь развития магазина.
В честь 20-летнего юбилея представители Valve открыли специальную страницу в сервисе, где, среди прочего, поблагодарили игроков и разработчиков за пользование ее лаунчером.
Компания временно изменила дизайн Steam, сделав его в стиле первых версий. Сотрудники Valve создали разделы, посвященные каждому году существования онлайн-магазина, рассказав о ключевых событиях, касающихся массовой культуры, и самых заметных релизах игр за все упомянутые года. Например, в марте 2004 года состоялся релиз Counter-Strike: Condition Zero — первой игры Valve, выпущенной сразу в Steam. В 2005 году вышла Rag Doll Kung Fu — первая игра от сторонних разработчиков, появившаяся в каталоге площадки.
Кроме того, Valve подготовила особые памятные награды для старожилов сервиса. Игроки, которые зарегистрировали свои аккаунты двадцать лет назад, получили особые бейджики с юбилейной цифрой. А для всех пользователей компания приготовила бесплатный фон профиля с юбилейным артом, а также несколько аватаров и стикеров.
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