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13 сентября, 2023
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Steam исполнилось 20 лет – скидки на игры и история магазина

Steam

Компания Valve запустила онлайн-мероприятие «Празднование двадцатилетия Steam». В рамках акции можно не только купить некоторые игры со скидкой, но и вспомнить путь развития магазина.

В честь 20-летнего юбилея представители Valve открыли специальную страницу в сервисе, где, среди прочего, поблагодарили игроков и разработчиков за пользование ее лаунчером.

Компания временно изменила дизайн Steam, сделав его в стиле первых версий. Сотрудники Valve создали разделы, посвященные каждому году существования онлайн-магазина, рассказав о ключевых событиях, касающихся массовой культуры, и самых заметных релизах игр за все упомянутые года. Например, в марте 2004 года состоялся релиз Counter-Strike: Condition Zero — первой игры Valve, выпущенной сразу в Steam. В 2005 году вышла Rag Doll Kung Fu — первая игра от сторонних разработчиков, появившаяся в каталоге площадки.

Кроме того, Valve подготовила особые памятные награды для старожилов сервиса. Игроки, которые зарегистрировали свои аккаунты двадцать лет назад, получили особые бейджики с юбилейной цифрой. А для всех пользователей компания приготовила бесплатный фон профиля с юбилейным артом, а также несколько аватаров и стикеров.

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