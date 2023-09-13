Fujifilm представил среднеформатную камеру GFX100 II за $7499

Компания Fujifilm представила новую среднеформатную беззеркальную камеру GFX100 II. На первый взгляд новая камера больше похожа на модель GFX100S, чем на оригинальную GFX100, которую должна заменить. Новая камера GFX100 II имеет более короткий корпус стандартного размера, который меньше и легче, чем у предшественницы. Вертикальная ручка теперь является дополнительным оборудованием.

Матрица GFX100 II размером 43,8 x 32,9 мм, площадь поверхности которой в 1,7 раза больше, чем у полнокадровой матрицы 35 мм, поддерживает то же разрешение 102 Мп, но ее диапазон ISO теперь составляет от 80 до 12 800 (диапазон предшественника от 100 до 12 800). Съемка видео в разрешении 4K теперь возможна при скорости 60 кадров в секунду, что вдвое превышает предыдущую частоту кадров.

GFX100 II получила X-процессор пятого поколения от камер Fujifilm X-H2S и X-H2. Камера обладает автофокусировкой с обнаружением объекта и возможностью записи 10-битного изображения в формате Apple ProRes 4:2:2. Новинка оснащена новым электронным видоискателем с разрешением 9,44 Мп, может снимать со скоростью до 8 кадров в секунду (довольно быстро для среднего формата), имеет новую имитацию пленки Reala Ace (на основе цветной негативной пленки Reala) и регулируемый ЖК-дисплей, как у модели Fujifilm X-T5. Есть два слота для карт памяти SDXC и CFexpress Type-B.

Кроме того, камера получила новую систему автофокуса с обнаружением объекта при съемке видео. Возможна запись в разрешении 8K на скорости 30 кадров в секунду. Пока неизвестно, как сочетание меньшего корпуса и записи в разрешении 8K скажется на нагреве матрицы, но Fujifilm сообщила, что ее дополнительный охлаждающий вентилятор полностью совместим с новой камерой. Цена GFX100 II составляет $7499.

Также представлен новый объектив 55 мм (эквивалент 44 мм в полнокадровом режиме) f/1,7 R WR стоимостью $2299 и два тилт-шифт объектива 30 мм и 110 мм, позволяющих сдвинуть или наклонить плоскость фокусировки, по цене $3999 и $3499 соответственно.

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