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14 сентября, 2023
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Отличные возможности к новому учебном году от Nar!

В новом учебном году Nar предлагает ряд полезных услуг по сниженным ценам. Студенты и маленькие дети, желающие изучать иностранный язык в увлекательной игровой форме, могут использовать Lingokids, а подростки и студенты, желающие обучаться в 3D-формате, могут использовать приложения Fluentworlds. Кроме того, родители, которые беспокоятся о безопасности своих детей и хотят отслеживать их местонахождение, могут скачать приложение NaviMax.

Чтобы подписаться на приложение Lingokids, отправьте сообщение LK на номер 9898, а для Fluentworlds отправьте сообщение FW на номер 2212. Подписку на сервис NaviMax можно получить, скачав соответствующее приложение и зарегистрировавшись.

Чтобы начать пользоваться услугами, вы можете загрузить соответствующее приложение в App Store и Play Store.

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