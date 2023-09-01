Sony Xperia 5 V: компактный субфлагман с обновленной системой камер

Компания Sony на выставке IFA 2023 в Берлине представила новый компактный субфлагман Xperia 5 V. Главным отличием смартфона от прошлогодней модели стало уменьшение количества камер. Аппарат сохранил особенности предшественников — 3,5-мм разъем для наушников и отдельной кнопки управления камерой.

Sony Xperia 5 V оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Hz. Дисплей имеет симметричные рамки, скрывающие селфи-камеру и фронтальные стереодинамики. Используется защитное стекло Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон построен на базе процессора процессора Snapdragon 8 Gen 2, объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость встроенной флеш-памяти — 128 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Sony отказалась от тройной камеры в пользу двойной. Основная камера получила 1/1,35-дюймовый сенсор на 52 Мп — такой же, как у Xperia 1 V. По умолчанию она снимает в разрешении 12 Мп с ЭФР 24 мм, но также есть возможность делать фотографии с 2-кратным зумом (ЭФР 48 мм) без потери качества. Вторая камера осталась без изменений — сверхширокоугольная на 12 Мп (1/2,5 дюйма), дополненная объективом с ЭФР 16 мм. Фронтальная камера на 12 Мп перекочевала с прошлогодней модели (1/2,9″).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт (не входит в комплект поставки). За 30 мин. батарея заряжается с 0% до 50%. Также есть поддержка LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C 3.2, eSIM и NFC. Операционная система — Android 13. Доступные цвета корпуса: черный, синий и платиновый.

Продажи Sony Xperia 5 V начнутся в конце сентября по цене 999 евро. Предзаказ уже открыты.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az