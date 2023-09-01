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1 сентября, 2023
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Lenovo представила продвинутую портативную консоль Legion Go

Lenovo Legion Go

Компания Lenovo на IFA 2023 представила портативную игровую консоль Legion Go. Устройство является прямым конкурентом для Asus ROG Ally и Steam Deck. Консоль получила производительный процессор AMD, экран с высоким разрешением и частотой обновления, а также эффективную систему охлаждения.

Lenovo Legion Go

Lenovo Legion Go оснащена IPS-панелью диагональю 8,8 дюйма с разрешением 2560 х 1600 пикселей, кадровой частотой 144 Hz и яркостью 500 нит. Отмечается, что новинка получила один из лучших экранов, которые используются в приставках.

Аппаратная платформа включает процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7500 Мбит/с и NVMe-накопитель емкостью от 256 Gb до 1 Tb SSD (PCIe Gen 4, М.2 2242). Поддерживаются карты памяти microSD. Система охлаждения включает 79-лопастный вентилятор. В тихом режиме уровень шума не превышает 25 дБ.

Lenovo Legion Go

Емкость аккумулятора составляет 49,2 Втч, что намного больше, чем у Asus ROG Ally и Steam Deck. Есть поддержка зарядки мощностью 65 Вт: до 70% устройство заряжается за полчаса. Геймпады съемные, как у Nintendo Switch. На корпусе устройства есть несколько дополнительных элементов управления, таких как колесико прокрутки, две кнопки для эмуляции мыши и клавиша «FPS».

Консоль заметно толще и тяжелее многих конкурентов. Габариты с учетом контроллеров составляют 299х131х41 мм, вес — целых 854 гр. Также консоль получила поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, шестиосевой гироскоп, два USB-C 4.0 с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0, пару 2-ваттных динамика, microSD-ридер и аудиоджек.

Lenovo Legion Go поступит в продажу в ноябре по цене от €799.

К консоли предлагается аксессуар — очки дополненной реальности Legion Glasses с microOLED-дисплеями при частоте 60 Hz. Очки можно подключить к устройствам на Windows, Android и macOS. Цена составляет — €499.

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