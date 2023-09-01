Представлена обновленная Tesla Model 3 с увеличенным запасом хода

Компания Tesla представила новую Model 3 с обновленным дизайном, увеличенным запасом хода и новыми функциями. Пока что новшества коснулись только европейских заднеприводных и дальнобойных (LR) версий. Кроме того, появились два новых цвета машины: Ultra Red и Stealth Grey.

Tesla Model 3 получила обновленные передние и задние части, освещение, другие колесные диски, а также новый интерьер. Улучшена аэродинамика для увеличения дальности хода, уменьшения сопротивления и шума ветра. Габариты обновленной версии Model 3 – длина 4720 мм, высота 1441 мм. Прежняя версия — 4694 мм, 1443 мм. Дорожный просвет незначительно уменьшен со 140 до 138 мм.

Покупателям предлагаются новые 18- и 19-дюймовые колесные диски. Предполагаемый запас хода по WLTP для обновленной RWD Model 3 с 18-дюймовыми колесами составляет 554 км, вариант LR способен проехать 678 км. Это примерно на 11–12% больше, чем пробег текущих моделей. С 19-дюймовыми заднеприводная Model 3 сможет проехать 513 км на одной зарядке (WLTP), а версия LR — 629 км. Время разгона до 100 км/ч составляет 6,1 сек. для модели с задним приводом и 4,4 сек. для полноприводного варианта LR. Максимальная скорость составляет 201 км/ч.

В салоне автомобиля находятся 15,4-дюймовый центральный экран, также установлен новый 8-дюймовый задний дисплей с климат-контролем, вентиляцией и информационно-развлекательной системой. Звуковая система включает 17 динамиков, два сабвуфера и два усилителя. Машина получила обновленный руль без подрулевых переключателей, как в Model S и X. Также в наличии есть панель для беспроводной зарядки двух смартфонов, прокачанная звукоизоляция салона и увеличенный багажник до 594 л. Заявлена опция вентиляции передних сидений.

В Европе и на Ближнем Востоке поставки обновленной Model 3 начнутся в конце октября. Цена в Европе стартует с отметки €36 490 или €43 490 в зависимости от привода. В Китае уже принимают предзаказы по цене от $35 800.

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