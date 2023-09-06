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7 сентября, 2023
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Представлена новая флагманская экшн-камера GoPro HERO12 Black

GoPro HERO12 Black

Компания GoPro представила новое поколение своих популярных камер. Модель HERO12 Black способна вести видеосъемку в разрешении 5.3К с частотой до 60 кадров в секунду, в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду или 2.7K с частотой 240 кадров в секунду. Новый 27 Мр сенсор позволяет снимать видео с соотношением сторон 8:7, причем во всех режимах съемки. Кроме того, поддерживается создание видео и фото с поддержкой HDR.

GoPro HERO12 Black

Новинка получила аксессуар Max Lens Mod 2.0, который на 36% при съемке широкоэкранного видео и на 48% при съемке вертикального видео увеличивает угол обзора камеры по сравнению со стандартным объективом. Новые линзы вдвое более устойчивы к царапинам и имеют гидрофобное покрытие. Еще больше увеличить качество видео призваны новая версия системы стабилизации видео HyperSmooth 6.0 и возможность съемки вертикальных видео при установленной горизонтально камере.

Для HERO12 Black заявлены новые режимы съемки и новые инструменты для обработки видео, поддержка синхронизация таймкода при работе с несколькими камерами GoPro, возможность загрузки отснятого материала в облачное хранилище, а также возможность работы с беспроводными наушниками и микрофонами. Новинка теперь оснащается креплением стандарта 1/4-20, что делает Hero 12 Black совместимой со стандартными креплениями и аксессуарами для камер. Цена Продажи GoPro Hero 12 Black составляет 399 долларов, а Max Lens Mod 2.0 оценен в 100 долларов.

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