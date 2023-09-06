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7 сентября, 2023
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На станциях «Ходжасан» и «8 Ноября» Бакинского метрополитена введена оплата проезда по QR-билетам

QR-билет

На двух станциях ЗАО «Бакинский метрополитен» в качестве пилотного проекта ввели оплату проезда по QR-кодам. Теперь пассажиры могут использовать QR-билеты на станциях «Ходжасан» и «8 Ноября». Для этого компанией «K Group», являющейся оператором платежной системы «BakıKart», была произведена модернизация турникетов на этих станциях и установлено новейшее программное обеспечение.

Чтобы произвести оплату этим способом, вам необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Скачать мобильное приложение «BakıKart» в Google Play или App Store.
  2. Пройти регистрацию в мобильном приложении с использованием мобильного номера и созданием пароля.
  3. Убедиться, что на балансе вашего «кошелька» есть минимум 1 манат.
  4. Создать QR-билет или билеты (билет действителен в течение 5 минут).
  5. Подойти к турникету и провести смартфоном с QR-билетом около дисплея.

Помимо прочих удобств, вы можете отслеживать историю своих платежей при использовании мобильного приложения. Пользователям QR-билетов следует учитывать несколько моментов:

  1. QR-билет действителен только на одну поездку.
  2. QR-билет действителен в течение 5 минут.
  3. Для приобретения QR-билета на балансе должно быть не менее 1 маната. Эта сумма блокируется, после чего из нее вычитается плата за проезд, а оставшаяся сумма возвращается на «кошелек».
  4. Если QR-билет не использован в течение 5 минут, заблокированная сумма возвращается на «кошелек» в течение 72 часов.

Далее пилотный проект будет запущен на станциях «Автовокзал» и «Мемар Аджеми». Также начаты технические работы по поэтапному внедрению возможности использования QR-билетов на станциях зеленой и красной линий.

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