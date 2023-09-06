ASML начнет поставки литографических машин нового поколения до конца года

ASML, крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности, начнет поставки оборудования нового поколения в этом году, несмотря на некоторые задержки с поставщиками, сообщил генеральный директор компании Питер Веннинк (Peter Wennink).

Литографические машины на базе технологии High NA EUV размером с грузовик и стоимостью более 300 млн. евро каждая необходимы ведущим производителям микросхем, чтобы они могли производить более качественные чипы, основываясь на меньших техпроцессах, в ближайшее десятилетие.

На данное время, TSMC, Intel, Samsung и производители микросхем памяти SK Hynix и Micron используют текущее оборудование ASML для литографии в экстремальном ультрафиолете. Такие машины по размеру сравнимы с автобусом и стоят более 200 млн. евро.

В этом году ASML прогнозирует рост продаж на 30%, отчасти из-за высокого спроса оборудования для работы с глубокой ультрафиолетовой литографией (DUV), которое, помимо прочих, востребовано китайскими клиентами. В плане продаж, на такое оборудование больше спроса, чем на более передовое для работы с EUV-литографией. По словам Веннинка, в следующем году ситуация должна измениться, так как новые предприятия на Тайване и в США будут требовать поставок более современного оборудования.

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