Представлен складной HP Spectre Fold — ПК, ноутбук и планшет в одном устройстве

Компания HP представила самый тонкий и самый легкий в мире складной компьютер Spectre Fold. Устройство весит 1360 гр.

Предусмотрено несколько сценариев использования. В разложенном виде HP Spectre Fold представляет из себя 17-дюймовый планшет. У него есть встроенная подставка, позволяющая использовать его как ПК, а гибкий экран превращает новинку в 12,3-дюймовый ноутбук. Для режима планшета предусмотрены стилус и клавиатура, которые идут в комплекте и могут заряжаться прямо на устройстве по беспроводной сети. Идея «3 в 1» заключается в универсальности и возможности вместить экран большого размера в компактный формфактор.

Трансформер оснащен сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2,5K (1920 x 2560 пикселей), соотношением сторон 3:4 и максимальной яркостью 400 нит (SDR) или 500 нит (HDR). Дисплей получил сертификацию IMAX Enhanced. В рамку экрана встроена камера GlamCam.

Аппаратное обеспечение включает 10-ядерный процессор Intel Core i7-1250U, графику Intel Iris Xe, а также 16 Gb двухканальной оперативной памяти LPDDR5 и накопитель PCIe4 Gen 4 NVMe M.2 на 1 Tb.

Аккумулятор емкостью 94,3 Втч обеспечивает 12 часов автономной работы в режиме ноутбука и 11 часов в режиме настольного компьютера. Есть два порта Thunderbolt 4 (USB Type-C), поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Компьютер получил аудиосистему из четырех динамиков с поддержкой DTS:X Ultra, настроенных Bang & Olufsen.

HP Spectre Fold — один из самых дорогих из когда-либо выпущенных складных компьютеров от крупных производителей. Стартовая цена составляет $5000, в продажу поступит в конце октября. Для сравнения: Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 стоит от $2499, а ASUS Zenbook Fold 17 – от $3499.

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