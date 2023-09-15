Huawei представила стильные smart-часы Watch GT 4

Компания Huawei на европейском мероприятии в Барселоне представила четвертое поколение флагманских smart-часов Watch GT. Новинка получила обновленный дизайн и расширенные функции мониторинга состояния здоровья и физической формы. Huawei Watch GT 4 будут предложены покупателям в двух размерах: 46 и 41 мм. 46-мм вариант имеет строгий восьмиугольный дизайн, версия на 41-мм элегантная, больше похожа на ювелирное украшение, чем на гаджет. У обеих версий круглые AMOLED-дисплеи с разрешением 466х466 и плотностью пикселей 326 и 352 ppi соответственно. Доступно более чем 25 000 циферблатов.

В Huawei Watch GT 4 реализована технология мониторинга здоровья TruSeen 5.5+, благодаря чему пользователи смогут получать на 30% более точные результаты измерений показателей сердечно-сосудистой системы. Обновленная технология TruSleep 3.0 предоставляет рекомендации по улучшению качества ночного отдыха. Кроме того, часы поддерживают функцию контроля дыхания во время сна, способную обнаруживать сбои и предоставлять пользователям дополнительную информацию о работе их дыхательной системы. Предусмотрен мониторинг менструальных циклов за счет встроенного термометра.

Устройство получило улучшенную функцию «Кольца активности», новое приложение «Будь в форме» и переработанную функцию отслеживания местоположения на основе глобальной навигационной спутниковой системы, которая на 30% точнее, чем в GT3. Добавлено более 100 спортивных режимов, включая киберспорт. Есть поддержка быстрых ответов на сообщения, можно отвечать на звонки, а также часами можно разблокировать смартфон.

46-мм версия может похвастать рекордной автономностью — до 14 дней от одного заряда. Это на 20% дольше, чем у модели GT3. У 41-мм варианта — до 7 дней. Часы поддерживают подключение к смартфонам Huawei, а также к Android- и iOS-устройствам.

На выбор пользователей доступно несколько разных расцветок: 46-мм модель предлагается с коричневым кожаным, зеленым плетеным, черным каучуковым, а также стальным ремешками. 41-мм — с двухцветным ремешком, металлическим ремешком с миланским плетением или белым кожаным.

Smart-часы Huawei Watch GT 4 поступят в продажу в Европе 4 октября по цене от 249 евро.

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