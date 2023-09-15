Motorola Edge 40 Neo: экран 144 Hz, 12 Gb ОЗУ и защита IP68

Компания Motorola представила смартфон среднего уровня Edge 40 Neo. Модель получила 10-битный загнутый по бокам 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz и частотой дискретизации сенсора 360 Hz. Максимальная яркость составляет 1300 нит. Заявлены охват 100% цветового пространства DCI-P3 и поддержка HDR10+.

Motorola Edge 40 Neo построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7030, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 12 Gb, емкость накопителя — 256 Gb. В основную камеру входят датчик на 50 Мп с OIS и ультраширокоугольный модуль на 13 Мп с автофокусом, что позволяет делать съемку фото в режиме макро. Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой 68-ваттной зарядки (от 0 до 50% за 15 мин). Есть поддержка 5G, NFC и стереодинамики с Dolby Atmos. Корпус смартфона защищен от воды по стандарту IP68.

В зависимости от цвета задняя панель выполнена либо из «веганской кожи», либо из акрила, а расцветки корпуса соответствуют цветам Pantone: Black Beauty, Soothing Sea и Caneel Bay.

Цена Motorola Edge 40 Neo в Европе составляет €399. В продажу поступит в конце сентября.

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