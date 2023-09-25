Представлен компактный дрон DJI Mini 4 Pro

Компания DJI представила новый компактный дрон Mini 4 Pro. Устройство является улучшенной версией модели Mini 3 Pro. Большинство нововведений новый дрон получил от Air 3.

В Mini 4 Pro реализован режим Waypoint Flight — автоматический маршрут по заданной траектории и действиями по съемке. Появилась функция ActiveTrack 360° с расширенными возможностями отслеживания объектов. Благодаря новейшей технологии DJI OcuSync 4.0, расстояние передачи видео в разрешении 1080p со скоростью 60 fps увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым поколением — до 20 км.

Mini 4 Pro получил камеру с 48 Мп сенсором, поддерживает съемку 4K видео на скорости 100 к/с, и цветовой профиль D-Log M. Время полета достигает 34 мин. с использованием стандартной батареи и 45 мин. с увеличенной батареей Plus. Вес устройства составляет 249 гр.

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Продажи DJI Mini 4 Pro уже начались по цене от $759.