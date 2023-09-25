Amazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Компания Amazon планирует инвестировать $4 млрд. в стартап Anthropic, специализирующийся на технологиях машинного обучения и системах искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. Тем самым компания хочет укрепить свои позиции на перспективном рынке.

В рамках данной сделки Anthropic планирует использовать кастомные чипы Amazon для создания и внедрения решений на основе ИИ. Amazon, в свою очередь, намерен интегрировать технологии Anthropic в свои продукты и сервисы.

По словам источника, начальный объем инвестиций Amazon составит $1,25 млрд. При соблюдении определенных условий, сумма может вырасти до $4 млрд. Anthropic, в свою очередь, обязуется потратить часть полученных средств на услуги облачных технологий Amazon Web Services.

Решение Amazon подчеркивает нарастающую конкуренцию в области ИИ, где крупные технологические гиганты, такие как Microsoft, уже сделали большие вложения в эту сферу.