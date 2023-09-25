spot_img
26 сентября, 2023
ДомойТелекомСобытияAmazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Amazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Amazon

Компания Amazon планирует инвестировать $4 млрд. в стартап Anthropic, специализирующийся на технологиях машинного обучения и системах искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. Тем самым компания хочет укрепить свои позиции на перспективном рынке.

В рамках данной сделки Anthropic планирует использовать кастомные чипы Amazon для создания и внедрения решений на основе ИИ. Amazon, в свою очередь, намерен интегрировать технологии Anthropic в свои продукты и сервисы.

По словам источника, начальный объем инвестиций Amazon составит $1,25 млрд. При соблюдении определенных условий, сумма может вырасти до $4 млрд. Anthropic, в свою очередь, обязуется потратить часть полученных средств на услуги облачных технологий Amazon Web Services.

Решение Amazon подчеркивает нарастающую конкуренцию в области ИИ, где крупные технологические гиганты, такие как Microsoft, уже сделали большие вложения в эту сферу.

Предыдущая статья
Анонсирован шутер EVE Vanguard
Следующая статья
Представлен компактный дрон DJI Mini 4 Pro
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,107ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,085ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»