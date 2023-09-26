«Лаборатория Касперского» расширила возможности по защите репутации бренда от онлайн-мошенничества в Digital Footprint Intelligence

«Лаборатория Касперского» обновила свой сервис для мониторинга цифровых угроз Kaspersky Digital Footprint Intelligence и добавила в него функцию защиты бренда от мошенничества. Теперь сервис позволяет отслеживать, выявлять и удалять фальшивые аккаунты в социальных сетях и приложения в сторах, использующие названия компаний.

В 2022 году эксперты «Лаборатории Касперского» заблокировали более 500 миллионов попыток пользователей перейти на фишинговые сайты. С помощью таких ресурсов злоумышленники выманивают конфиденциальные данные, в том числе от имени брендов. Иногда мошенники имитируют профили компаний в социальных сетях и магазинах приложений. Они могут использовать названия известных организаций в том числе, чтобы продавать контрафактную продукцию или собирать учётные данные пользователей.

Сервис Kaspersky Digital Footprint Intelligence помогает компаниям отслеживать их цифровой след и выявлять потенциальные риски и уязвимости, связанные с ним. Проводя мониторинг открытых интернет-источников и даркнета и предоставляя компаниям подробную информацию о возможной вредоносной активности, сервис позволяет обнаруживать и устранять угрозы до того, как пострадают клиенты и репутация бренда.

«Благодаря новым функциям сервис Kaspersky Digital Footprint Intelligence расширяет возможности компаний по защите бренда. Мы используем наши технологии, опыт и знания, чтобы помочь организациям повысить уровень защищённости, предоставляем им ценную с практической точки зрения информацию о потенциальных угрозах и уязвимостях», — комментирует Юлия Новикова, руководитель сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence «Лаборатории Касперского».

Ранее в 2023 году в Kaspersky Digital Footprint Intelligence были добавлены функция выявления фишинговых сайтов, использующих названия различных брендов, услуга по разделегированию фишинговых доменов, а также возможности для обнаружения доменов, в которых использовались тайпосквоттинг и комбосквоттинг. Клиенты сервиса получают оповещения о таких ресурсах в режиме реального времени.

«Это чрезвычайно полезная и актуальная функция, которая поможет вывести киберзащиту компаний на новый уровень. Репутация организаций рискует сильно пострадать из-за того, что злоумышленники, прикрываясь крупным и авторитетным брендом, обманывают доверчивых пользователей. Теперь бизнес может своевременно и оперативно выявлять поддельные аккаунты в соцсетях и столь же быстро их удалять – ещё до того, как на приманку мошенников успеет кто-то клюнуть», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Kaspersky Digital Footprint Intelligence входит в состав сервисов информирования об угрозах Kaspersky Threat Intelligence.

Больше узнать о Kaspersky Digital Footprint Intelligence можно на странице https://dfi.kaspersky.ru/.