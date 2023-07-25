Представлен дрон DJI Air 3 с двумя 4K-камерами, способные снимать одновременно

Компания DJI представила новую модель дрона под названием Air 3. Главная особенность устройства – это система с двумя камерами, кроме того дрон получил ряд полезных функций.

Сенсоры камер идентичны и обладают одинаковыми возможностями, поэтому отснятый материал будет совпадать, но они различаются фокусным расстоянием и диафрагмой объективов. Одна из камер получила широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 24 мм (в 35-мм экв.), с диафрагмой f/1.7, другая – телеобъектив на 70 мм и f/2.8. Каждая камера оснащена 1/1,3-дюймовым CMOS-датчиком. Поддерживается съемка видео 4K на скорости 60 fps с HDR или 4K при 100 fps без HDR, а также фотографии на 48 Мп. Устройство способно передавать видео высокой четкости в разрешении 1080p со скоростью 60 fps на расстоянии до 20 км.

Добавлен новый режим съемки двумя камерами одновременно — вертикальное видео 2,7K с телеобъективом и видео с широкоугольным объективом. Отмечается, что видео можно поделиться в различных соцсетях и платформах, ориентированных на разные форматы видео.

Air 3 обеспечивает максимальное время полета 46 минут, что заметно больше результатов предшественников. Впервые в серии DJI Air 3 получил систему распознавания препятствий во всех направлениях, которая до сих пор использовалась только у Mavic 3. Вес дрона составляет 720 гр.

DJI Air 3 уже поступил в продажу по цене от $1099.

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