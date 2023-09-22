Microsoft представил интерактивные дисплеи Surface Hub 3 с поддержкой портретного режима

Компания Microsoft представила интерактивный дисплей Surface Hub 3 для корпоративных пользователей. Устройство предназначено для проведения виртуальных конференций и может служить в качестве замены ТВ и мониторов.

Surface Hub 3 получил поддержку портретного режима. Дисплей можно повернуть в вертикальное положение, ориентация экрана в этом случае будет изменяться автоматически. Новинка будет предложена в двух типоразмерах — с диагональю 50 и 85 дюймов.

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Интерактивный дисплей оснащен экраном PixelSense с поддержкой разрешения 4K и антибликовым покрытием. Производитель заявляет об увеличении на 60% вычислительной и 160% графической производительности по сравнению с предшественником. Дисплей поддерживает одновременное использование до двух перьев Surface Hub Pens или Surface Slim Pens и имеют поддержку 20-пальцевого ввода. Устройство работает под управлением операционной системы Microsoft Teams on Windows.

Microsoft сообщил, что в будущем наделит Surface Hub 3 поддержкой ИИ-помощника Copilot. Компания отмечает, что устройства Surface Hub 2S, которые были представлены в марте этого года, могут быть обновлены «до полного соответствия Surface Hub 3» с помощью заменяемого модуля Surface Hub 3 Pack.

Цены на новые интерактивные дисплеи производитель пока не сообщил. Разумеется, они будут высокими, учитывая, что Surface Hub 2S стоит около $9000. В продаже Surface Hub 3 и заменяемые модули Surface Hub 3 Pack появятся в этом году.

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