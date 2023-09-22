Fujifilm Instax Pal: мини-камера с комплектным фотопринтером и удаленным управлением

Компания Fujifilm представила миниатюрный фотоаппарат Instax Pal, который стал первым полностью цифровым представителем линейки. Устройство рассчитано на фотолюбителей возраста от 13 лет.

Instax Pal может работать как отдельно, так и в связке со смартфоном. В первом случае она сохраняет фото во внутренней памяти или на карту microSD, во втором – отправляет цифровые фото на смартфон. Снимки можно распечатать на входящем в комплект принтере Instax Mini Link 2, предварительно наложив на них эффекты в мобильном приложении.

Камера оснащена 4,9-мегапиксельной 1/5-дюймовой CMOS-матрицей и широкоугольным объективом, выдержка находится в диапазоне от 1/4 до 1/8000 секунды, а светочувствительность — от 100 до 1600 ISO. Встроенной памяти достаточно для хранения 50 снимков.

К Instax Pal прилагается съемное кольцо, которое можно использовать как видоискатель, закрепить на пальце в качестве держателя или использовать как подставку при удаленной съемке. Литий-ионный аккумулятор устройства заряжается через порт USB-C.

Для съемки нужно нажать кнопку спуска затвора на задней панели или сделать это удаленно при помощи мобильного приложения. Поддерживается запись звука, который будет воспроизводиться перед съемкой — для этого камера оснащена динамиком. Это может быть любая записанная фраза, например, камера будет кричать «Улыбайтесь!» перед съемкой. Полученные фото можно просматривать и обрабатывать в мобильном приложении. На выходе получаются фотографии размером 54 × 86 мм: печать занимает около 15 секунд, а проявка — примерно 1,5 минуты.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Комплект из Fujifilm Instax Pal, принтера Mini Link 2 и упаковки из 10 пленок моментального печати поступит в продажу в США с конца октября по цене $199,95. Комплект картриджей на 10 фотографий стоит $15,75.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az