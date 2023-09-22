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22 сентября, 2023
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Азербайджанские школьники добились очередного успеха на Европейской олимпиаде по информатике!

Azercell

Национальная команда по информатике, подготовленная при поддержке Azercell, продолжает успешно представлять нашу страну на международной арене.

Азербайджанские школьники приняли участие на Европейской Олимпиаде по Информатике для Юношей (EJOI 2023), которая прошла с 8 по 14 сентября 2023 года в Кутаиси (Грузия). В соревнованиях с участием 96 школьников из Франции, Бельгии, Эстонии, Венгрии и еще 24 стран Европы все четыре члена нашей команды добились успеха в этом престижном научном соревновании.

Так, учащийся 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли завоевал серебряную медаль, учащиеся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Рауль Джафарли и Эльвин Иманли были награждены бронзовыми медалями, а учащийся 9-го класса средней школы №23 города Сумгайыт Насир Баширов был удостоен поощрительной награды.

Наши школьники уже 7-й раз принимают участие в Европейской Олимпиаде по Информатике для Юношей, на которой с 2017 года завоевали в общей сложности 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Отметим, что процесс подготовки школьников к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества лидирующего мобильного оператора страны «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики.

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