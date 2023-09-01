Лучшие МФУ 2023 года

Принтер «все в одном» — это один из тех предметов домашнего обихода, которые, по вашему мнению, вам не нужны, но если вы используете его в течение дня или двух, вы скоро задумаетесь над тем, как жили без него раньше. Эти изящные устройства упрощают жизнь. Наличие принтера, который может все, не только позволяет экономить, но и очень удобно.

Существует два основных типа принтеров «все в одном» — струйные и лазерные. Выбор того или иного будет зависеть от того, для чего он вам нужен и как часто вы будете его использовать. Кроме того, все современные МФУ предлагают быструю печать, недорогие сменные чернила и качественные отпечатки. Мы протестировали достаточно много таких устройств, чтобы точно понять, что делает их достаточно хорошими, и рекомендовать вам. В случаях, когда мы не смогли заполучить МФУ в редакцию, мы обратились к рекомендациям и просмотрели сотни отзывов.

1. Canon Pixma TS6320/TS6350

Лучший принтер «все в одном» для домашнего использования

Технические характеристики:

Тип: Струйный.

Максимальное разрешение печати/сканирования: 4800×2400 dpi.

Картриджи: 5 моно/цвет.

Скорость печати (моно/цвет): 7/6 страниц в минуту.

Возможности подключения: USB, Wi-Fi.

Размеры: 376х359х141 мм.

Вес: 6,3 кг.

Плюсы:

доступный,

быстрый,

качественные отпечатки.

Минусы:

небольшой функционал,

нет дисплея.

Поскольку удаленная работа стала нормой для многих, принтеры вошли в список обязательных аксессуаров для домашнего офиса. Существует ряд качественных и доступных принтеров «все в одном» для удовлетворения потребностей домашних работников, и Canon Pixma TS632 стал лучшим выбором для многих. Простой в настройке и использовании принтер Pixma TS6320 (6350 для рынка Европы) сочетает в себе пигментные черные, пурпурные, голубые, черные и желтые чернила на основе красителей для получения качественных монохромных и цветных отпечатков. Он может справиться со всем, от печати стандартных документов до красивых фотографий. Основным недостатком, как и у многих других моделей, является стоимость замены всех пяти чернил. Но в целом это блестящий универсал.

2. Canon Pixma TS8320/ TS8350

Лучший универсальный принтер для печати фотографий

Технические характеристики:

Тип: Струйный.

Максимальное разрешение печати/сканирования: 4800×4800 dpi.

Картриджи: 6.

Скорость печати (моно/цвет): до 15 страниц в минуту.

Возможности подключения: Wi-Fi, USB 2.0.

Размеры: 373х319х141 мм.

Вес: 6,6 кг.

Плюсы:

отлично подходит для фотографий,

шесть чернильниц для улучшения цвета,

сенсорное управление.

Минусы:

дорогостоящая замена чернил.

Устройства Canon занимают первое и второе места в нашем списке, потому что у этого производителя на сегодняшний день действительно одни из лучших МФУ на рынке. Серия Pixma удовлетворяет самым разным потребностям пользователей, но TS8320 особенно хорош для фотопечати. И это во многом благодаря наличию шести картриджей для улучшения цвета и качества фотографий. Canon настаивает на том, что эти чернила уменьшают зернистость, поэтому в целом изображение выглядит более четким. Это устройство предлагается по разумной цене, что делает его отличным выбором в вопросе соотношения цены и качества. Печать как в монохромном, так и в цветном режиме выполняется довольно быстро без потери качества. МФУ включает в себя набор чернил, так что готово к работе прямо «из коробки». Прочие особенности включают автоматическую двустороннюю печать, возможность печати с карты памяти и двухлетнюю гарантию.

3. Brother MFC-J6530DW

Лучший струйный принтер «все в одном»

Технические характеристики:

Тип: Цветной струйный.

Максимальное разрешение печати/сканирования: 5760х4800 dpi.

Картриджи: 4.

Скорость печати (моно/цвет): 22/20 страниц в минуту.

Возможности подключения: USB 2.0, Wi-Fi.

Размеры: 575х477х305 мм.

Вес: 19,6 кг.

Плюсы:

быстрая печать,

низкие эксплуатационные расходы,

печать форматом до А3.

Минусы:

дорогой,

громоздкий.

Лучшие МФУ предлагают гораздо большую ценность, чем их цена в магазине. И Brother MFC-J6530DW — блестящий пример этому. На сегодняшний день это самое дорогое МФУ в нашем списке, но если учесть долговечные сверхвысокопроизводительные картриджи, на которых он работает, то общая стоимость владения получается меньше, чем у других сопоставимых моделей. А за эту цену вы получаете классный аппарат, обеспечивающий качественную печать, сканирование и копирование, который также работает как факсимильный аппарат. Скорость печати достаточно высокая даже при работе с двусторонними крупными отпечатками, а сканирование и копирование выполняются одинаково быстро. Если дело касается струйных принтеров «все в одном», то это, пожалуй, лучший вариант, если учесть эксплуатационные расходы, качество и скорость печати.

4. Epson EcoTank ET-3850

Лучший недорогой принтер «все в одном»

Технические характеристики:

Тип: Струйный.

Максимальное разрешение печати/сканирования: 4800×1200 dpi.

Картриджи: 4.

Скорость печати (моно/цвет): 33/20 страниц в минуту.

Возможности подключения: USB, Wi-Fi, Ethernet.

Размеры: 375х347х231 мм.

Вес: 6,7 кг.

Плюсы:

очень низкие эксплуатационные расходы,

качественные отпечатки.

Минусы:

дорогой,

нет сенсорного экрана.

Поскольку цены на все, что угодно, растут, то эксплуатационные расходы могут быть вашим главным приоритетом при выборе МФУ. Если это так, то вам будет трудно найти устройство лучше, чем Epson EcoTank ET-3850. Во-первых, в комплект поставки входит запас чернил на срок до трех лет. Но даже когда он закончится, вы сможете заправлять новые емкости с чернилами на 90% дешевле, чем большинство других картриджей. По крайней мере, так утверждают в Epson. Емкости с чернилами голубого, пурпурного, желтого и черного цветов достаточно велики, чтобы вместить чернила для печати до 14000 черно-белых страниц или более 5000 цветных. Ваше недовольство может проявиться при виде светодиодного экрана без сенсорного управления и более дорогих первоначальных затрат. Но эти чувства пройдут после первого года использования, когда вы поймете, что еще не пришло время для замены чернил. Мы считаем, что это лучшая покупка.

5. HP Color LaserJet Pro MFP479fdw

Лучший принтер «все в одном» для малого бизнеса

Технические характеристики:

Тип: Лазерный.

Максимальное разрешение печати/сканирования: 600×1200 dpi.

Картриджи: 4.

Скорость печати (моно/цвет): 27/27 страниц в минуту.

Возможности подключения: USB 2.0, Wi-Fi.

Размеры: 416х472х400 мм.

Вес: 23,4 кг.

Плюсы:

быстрая печать,

возможно подключение до 10 пользователей,

качественные отпечатки.

Минусы:

громоздкий.

Лучший принтер «все в одном» для малого бизнеса должен легко справляться с большими объемами, делать это тихо и экономично, а также предлагать ряд других полезных функций. Именно таким является МФУ HP Color LaserJet Pro MFP479fdw. Эта струйная модель выполняет все вышеперечисленное и даже больше, позволяя подключать до 10 пользователей и печатать до 4000 страниц в месяц. Другие полезные офисные функции включают в себя устройство автоматической подачи документов на 50 листов, сканирование непосредственно в электронную почту и PDF, а также поддержку Wi-Fi. Принтер поставляется с чернилами, которых должно хватить примерно на 2000 черно-белых и 1000 цветных отпечатков, которые он будет производить со скоростью примерно 27 страниц в минуту. Это может показаться не таким уж большим делом, но принтер также может вмещать до 850 листов в два лотка для бумаги, а это означает, что вы будете тратить меньше времени на споры о том, чья очередь пополнять его. МФУ довольно громоздкое, весит больше всех принтеров в нашем списке, но выглядит очень прочным и, несмотря на свой размер, компактным и легко поместится в большинстве офисных помещений.

6. HP Officejet Pro 7720

Лучший принтер «все в одном» для студентов

Технические характеристики:

Тип: Цветной струйный.

Максимальное разрешение печати/сканирования: 4800×1200 dpi.

Картриджи: 4.

Скорость печати (моно/цвет):

34 страницы в минуту.

Возможности подключения: USB 2.0, Wi-Fi.

Размеры: 175,1х230,3х120,6 мм.

Вес: 15,5 кг.

Плюсы:

доступный,

быстрый.

Минусы:

громоздкий для настольного принтера.

Для студентов лучшие МФУ должны делать все по хорошей цене. И HP Officejet Pro 7720 — лучший выбор в этой категории. Доступное по цене устройство, с помощью которого вы сможете копировать, сканировать и печатать до формата A3, причем, до 34 страниц в минуту, что достаточно быстро. Для этого требуется четыре картриджа, но если вы приобретете чернильницы повышенной емкости, то получите в 3 раза больше черно-белых отпечатков и в 2 раза больше цветных. Главный недостаток этого устройства — его размер. Размеры и вес МФУ довольно велики для настольного принтера, поэтому это не лучший вариант, если у вас мало места или вам понадобится регулярно его перемещать.

Лазерный принтер лучше струйного?

Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от того, для чего вы будете использовать принтер. Если вам нужен принтер для большого количества документов, то, вероятно, лучше подойдет лазерный принтер. Однако лазерные принтеры, как правило, дороже, поэтому выбирайте их только в том случае, если вам нужен большой объем. Тонер для них стоит дороже, чем чернила, однако в долгосрочной перспективе они очень экономичны. Струйные принтеры в основном дешевле и могут использоваться для печати как текстовых документов, так и цветных изображений высокого качества. Если вам нужен принтер для фотографий или цветных иллюстраций, лучшим вариантом будет струйный принтер. Тем не менее, помните о сменных чернилах и о том, сколько требуется для выбранной вами модели.

В чем разница между принтером и МФУ?

Основное отличие заключается в том, что с МФУ вы, как правило, сможете сканировать, копировать и отправлять факсы, а также печатать. Если вам не нужны какие-либо из этих функций, то стандартный принтер удовлетворит ваши потребности. Тем не менее, в наши дни вы часто можете получить устройство «все в одном» по той же цене или даже меньше, чем просто принтер, поэтому, возможно, стоит рассмотреть вариант приобретения МФУ. Вы никогда не знаете, когда вам понадобится решить какие-то дополнительные задачи, а если есть возможность предусмотреть это без дополнительных затрат, то лучше сделать сразу.