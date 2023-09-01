Samsung представил комбинированную стирально-сушильную машину BESPOKE AI

На выставке IFA 2023 компания Samsung Electronics представила новую комбинированную стирально-сушильную систему BESPOKE AI. Производитель заявляет, что она может оптимизировать процесс стирки в зависимости от чистоты воды.

Комбинированная система избавляет от необходимости перекладывать белье из стиральной машины в сушильную и позволяет выстирать и высушить белье за одну загрузку. Благодаря использованию технологии теплового насоса с цифровым преобразованием частоты, BESPOKE AI позволяет выстирать до 25 кг и высушить до 13 кг белья за раз.

Samsung BESPOKE AI позволяет экономить пространство в доме. Модель занимает меньше места, чем установка двух машин, поскольку может выполнить полный цикл стирки и сушки в одном устройстве. Это прекрасное решение для рационального использования небольших пространств.

Благодаря наглядному и интуитивно понятному управлению, и широкому ЖК-дисплею, для начала работы необходимо лишь выбрать нужный режим стирки и сушки. Для максимального удобства в конце цикла на экране отображаются подробные отчеты о процессе стирки — время до окончания стирки/сушки.

С помощью функции AI Wash машина Bespoke AI определяет вес, мягкость и загрязненность одежды при каждой загрузке на основе чистоты воды, для оптимизации расхода воды и моющих средств. С помощью этой информации постоянно корректируется время стирки, полоскания и отжима для быстрого и эффективного достижения наилучших результатов.

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