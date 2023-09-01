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1 сентября, 2023
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Соцсеть Threads тестирует поиск по публикациям

Threads

Компания Meta Platforms начала тестирование новой функции в социальной сети Threads — поиска по публикациям. На данное время поиск в Threads возможен только по именам пользователей. Новая функция проходит тестирование в Австралии и Новой Зеландии, а затем планируется ее широкое внедрение в других англоязычных странах.

«Мы активно прислушиваемся к отзывам сообщества и работаем над дополнительными функциями для улучшения поиска», — сказано в заявлении компании.

После первоначального всплеска, ажиотаж вокруг Threads стал стихать, поэтому Meta пытается повысить вовлеченность пользователей в соцсеть. За последние несколько недель компания внедрила наиболее востребованные функции, такие как вкладка «Подписки», место для просмотра лайков и вкладка репостов. А на прошлой неделе состоялся запуск полноценной веб-версии Threads.

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