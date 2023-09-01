Lenovo представляет новые устройства и ПО для цифровых рабочих мест

Компания Lenovo представляет передовые технические устройства, специально разработанные под запросы современных пользователей. Новый монитор, ПО и аксессуары расширяют доступный инструментарий для работы удаленных сотрудников и гибридных рабочих сред посредством цифровых решений. Исследование Lenovo показало, что управление удаленными сотрудниками и командами остается важной задачей для ИТ-директоров. Поэтому представленные сегодня новинки объединяют мощность обработки данных, захватывающую 3D-графику, продвинутую систему безопасности и возможности облачного хранения.

Для профессиональных создателей контента, работающим с 3D-визуализацией, Lenovo представила новый 27-дюймовый 2D/3D монитор ThinkVision с встроенной функциональностью отслеживания взгляда пользователя.

Новые наушники Lenovo Wired VOIP и Lenovo Wired ANC Gen 2 — это качественный аксессуар, который обеспечивает шумоподавление, продолжительное время работы от аккумулятора и совместимость с популярными платформами для конференцсвязи.

Диспетчер устройств Lenovo Device Manager предлагает улучшенные функции для контроля энергопотребления и оптимизации использования питания на основе искусственного интеллекта.

Линейка аксессуаров пополнилась стильными рюкзаками: Lenovo ThinkPad Professional для ноутбуков 14 и 16-дюймов.

«В сегодняшней динамичной рабочей среде концепция универсальных технических решений больше не актуальна. Исследования показывают, что более половины ИТ-директоров инвестируют в цифровую трансформацию, а работодатели и сотрудники ищут подходящие технологические инструменты, которые не только отвечают минимальным требованиям, но и обеспечивают гибкость и удобство для повышения производительности и совместной работы, — сказал Джонсон Джиа, старший вице-президент подразделения PC&Smart Device Business Group компании Lenovo. — Новые устройства и ПО, которые мы представляем сегодня, являются неотъемлемыми элементами единой экосистемы, объединяющую вычислительную мощность, захватывающую визуализацию, и адаптивное ПО и раскрывающую еще больше возможностей для эффективной работы».

ThinkVision 27 3D: 27-дюймовый 2D/3D монитор без необходимости использования очков

В среде разработчиков контента и профессионалов в области 3D графического дизайна и 3D игр растет потребность в новых технологиях для реализации их идей, в том числе при удаленном взаимодействии с коллегами и заказчиками. Для закрытия этой потребности Lenovo разработала монитор ThinkVision 27 3D — новаторский 27-дюймовый экран, который может передавать изображение в 2D/3D без необходимости использования очков.

Используемая технология отслеживанием движения глаз в режиме реального времени и переключаемая специальная линза обеспечивают более естественное восприятие 3D-изображения.

Монитор ThinkVision 27 3D может значительно повысить производительность, уменьшив необходимость в дополнительных вычислительных мощностях для 3D-рендеринга, при этом обеспечивая взаимодействие в режимах 2D и 3D. Высокая четкость изображения с разрешением 4К в сочетании с двойным 99% цветовым охватом (стандарты DCI-P3, Adobe RGB) делает этот монитор идеальным инструментом для создателей 3D контента. Он проецирует два независимых изображения таким образом, что каждый глаз пользователя видит объект с разного ракурса. Так достигается ощущение глубины в естественной и эффективной стереоскопической визуализации. Монитор ThinkVision 27 3D позволяет установить опциональную модульную камеру и обладает широким набором интерфейсов подключения, включая USB-C с функционалом док-станции.

В сочетании с ПО 3D Explorer новый 3D-монитор создает экосистему для создания и потребления 3D-контента. Решение предлагает простую платформу для доступа пользователей ко всем своим 3D-приложениям, а также возможность оптимизации работы. Платформа 3D Explorer наделена полезными инструментами, такими как 3D-плеер для просмотра видео и файлов с 3D-эффектами, поддержкой дизайнерского ПО, а также комплектом для разработки 3D-приложений. Новые функции будут продолжать обновляться в дальнейшем.

Наушники Lenovo премиум-класса

Сотрудники, работающие в шумном опенспейсе или вне офиса часто нуждаются в решении, позволяющем абстрагироваться от внешнего шума и сконцентрироваться на работе. Новые профессиональные наушники Lenovo разработаны для таких случаев и современной гибридной рабочей среды. Они сертифицированы для Microsoft Teams, Zoom и оптимизированы для ряда других популярных платформ видеоконференцсвязи. Проводные наушники Lenovo VOIP и Lenovo ANC серии 2 имеют единый дизайн и оснащены встроенным модулем управления звонками. Разъем USB-C (с адаптером USB-A) обеспечивает большую совместимость, а сменные амбушюры повышают комфорт пользователя. В последних также доступна функция шумоподавления.

Lenovo Device Manager: повышение эффективности удаленной работы с расширенными функциями управления энергопотреблением

Lenovo расширяет возможности Lenovo Device Manager — облачного решения, которое позволяет организациям эффективно управлять своим парком устройств. Последние масштабируемые улучшения включают более безопасное удаленное сканирование и обновление BIOS, драйверов и прошивки для устройств на Windows, а также возможность централизованного управления энергопотреблением для всего парка устройств.

Функции управления питанием Lenovo Device Manager теперь удобно объединены на одной странице. На первом этапе доступно управление компьютерами на Windows и устройствами SmartEdge. Кроме того, будет представлена функция PeakShift для устройств Lenovo ThinkPad, автоматически переключающая питание на аккумулятор в пиковые часы работы. На последующих этапах будут представлены возможности управления питанием Lenovo Device Manager (настройка режимов сна и гибернации) и виджет панели инструментов для создания всестороннего решения по управлению энергопотреблением, основанного на искусственном интеллекте.

Для дополнительной помощи компаниям в улучшении показателей энергопотребления, Lenovo Device Manager создает отчеты по запланированной схеме эксплуатации. Искусственный интеллект управляет каждым устройством и помогает оптимизировать питание.

Рюкзак ThinkPad Professional Gen 2 и сумка ThinkPad Professional Topload Gen 2

Рюкзак для безопасного хранения ноутбука и аксессуаров изготовленный на 70% из высококачественных легких материалов из переработанного полиэтилентерефталата (ПЭТ). Просторное основное отделение подходит для ноутбуков с диагональю экрана до 16 дюймов. Рюкзак оснащен четырьямя дополнительными отсеками, где можно разместить все необходимое, а через отверстие для кабеля можно заряжать носимые устройства прямо на ходу. Эргономичная ручка подходит для путешествий и облегчает переноску.

Сумка Topload для переноски ноутбука 16 или 14 дюймов и основных аксессуаров изготовлена из экологически чистых материалов премиум-класса, при этом внешние материалы на 89% изготовлены из переработанного ПЭТ. Сумка предлагает несколько карманов для эффективной организации разных мелочей, регулируемый плечевой ремень и удобную нескользящую ручку. Версия, вмещающая ноутбук 16 дюймов имеет большое основное отделение и отверстие для зарядного кабеля.

Обновление в ПО на Lenovo ThinkPhone

Теперь при подключении Lenovo ThinkPhone от Motorola к любому монитору Lenovo с помощью USB-C кабеля, пользователи получат доступ к возможностям облачной платформы Windows 365 и полного набора приложений Microsoft.