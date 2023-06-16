Инновации любой ценой? Исследование Lenovo выявило как интерес, так и опасения ИТ-директоров в отношении технологических инноваций

Глобальный ежегодный опрос ИТ-директоров, проведенный по заказу компании Lenovo, показал, что, несмотря на экономические трудности и проблемы с бюджетом, CIO во всем мире оптимистично оценивают свои возможности по внедрению технологий в своих организациях. При этом, за позитивными настроениями ИТ-директора не забывают о рисках: 83% опрошенных обеспокоены тем, что выделенного бюджета окажется недостаточно для надлежащего развертывания инноваций и эффективных цифровых преобразований.

Второй выпуск результатов исследования Lenovo показал, что 48% опрошенных отдают приоритет инновациям чаще, чем оптимизации текущего технического стека. Ставки высоки: 60% ИТ-директоров считают, что замораживание инвестиций скажется на их бизнесе сразу или в течение нескольких недель. Наиболее заметные последствия будут очевидны в процессах автоматизации бизнеса; преобразования бизнес-моделей; анализа данных и инициатив в области устойчивого развития и ESG. 33% опрошенных считают, что их организациям не хватит гибкости, чтобы сопротивляться таким изменениям.

«Работа ИТ-директора еще никогда не была настолько ответственной. И результаты исследования показывают, что она все чаще связана с высоким риском. Чем сложнее технологический ландшафт, тем труднее ИТ-директору проводить цифровые преобразования в масштабах всей организации и определять приоритетность инициатив и инвестиций, которые позволят добиться результатов для бизнеса», — говорит Кен Вонг, президент Lenovo Solutions and Services Group.

Каждый пятый опрошенный ожидает, что в ближайшие 12 месяцев его ИТ-бюджет увеличится более чем на 10%; большинство (59%) рассчитывают на рост бюджета от 1% до 10%. Для снижения потенциальных рисков большинство ИТ-директоров (81%) обращают внимание на то, чтобы их технологический стек становился еще более отказоустойчивым, а команды — более гибкими. Эти выводы подтверждает неудовлетворенность ИТ-директоров большей частью существующей на их предприятиях ИТ-базы: многие заявили, что они заменили бы половину или более своего технологического стека, если бы была такая возможность.

В таких условиях ИТ-директора все чаще переходят на предложения «как услуга» (aaS). Внедрение aaS-решений оптимизирует все процессы, позволяя ИТ-руководителям сосредоточиться на инновациях и более гибко реагировать на меняющиеся условия бизнеса. Модель потребления с оплатой по мере использования — от закупок до развертывания инфраструктуры и управления аппаратным обеспечением и лицензированием — освобождает ИТ-директорам и ИТ-командам больше времени для работы над стратегическими задачами, что дает их бизнесу больше преимуществ.

Подавляющее большинство (92%) ИТ-директоров рассматривают возможность добавления новых aaS-решений в свои технологические стеки в течение ближайших двух лет. Это происходит на фоне того, что от 11% до 50% их технологий в настоящее время уже предоставляются на основе aaS — так заявили 71% опрошенных. Более половины респондентов отмечают, что стали использовать решения SaaS, IaaS и DaaS чаще, чем в предыдущем году.

Кадровые и ИИ возможности для ИТ-лидеров

В ходе исследования было выделено два ключевых момента. Во-первых, это появление искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) в качестве основных ИТ-приоритетов, которые подпитывают стремление к инновациям. Во-вторых, это возможности, связанные с человеческим ресурсом, так как привлечение и удержание талантов имеет критически важное значение для успеха компании.

Искусственный интеллект и машинное обучение (AI/ML) стали приоритетом для ИТ-директоров, которые не хотят отставать от стремительных темпов технологического прогресса. 43% опрошенных считают острой необходимостью вывести проблему AI/ML в приоритет, что немного уступает проблемам кибербезопасности (51%).

Вопросы подбора и удержания (59%), управления удаленными сотрудниками (59%) и глобально-распределенными командами (58%), а также контроль за соблюдением принципов многообразия, равенства и инклюзивности (55%), остаются серьезными проблемами для ИТ-директоров. Наличие компетенций по работе с кадрами все чаще становится частью портрета современного CIO, т.к. в их зону ответственности входит цифровизация всех бизнес-процессов и подразделений компании.

Ознакомиться с результатами исследования можно здесь .

О глобальном исследовании ИТ-директоров Lenovo в 2023 году

В 2022 году компания Lenovo запустила первое глобальное исследование Lenovo Global Study of CIOs, которое позволило получить представление об эволюции роли ИТ-директоров и пробелах в цифровой трансформации, с которыми сталкиваются организации. Исследование 2023 года опирается на результаты прошлогоднего исследования и является эталоном для сравнения, выступая в качестве отраслевого «барометра» настроений и поведения ИТ-директоров. Цель исследования — выявить насущные потребности компаний в трансформации, инновациях и определить их готовность к будущему, а также взгляды ИТ-директоров на инвестиции в ИТ в условиях жесткого делового климата и экономических трудностей.

Исследование проводилась путем количественного опроса в период с 3 по 25 марта 2023 года среди 682 ИТ-директоров по всему миру. В выборку исследования вошли респонденты из компаний с общим числом сотрудников не менее 250 человек из Бразилии, Китая, Германии, Гонконга, Индии, Японии, Сингапура, Великобритании и США.