Acer XV242F — игровой монитор с частотой обновления 540 Hz

Компания Acer представила игровой монитор под названием XV242F. Устройство отличается высокой частотой обновления кадров.

Acer XV242F оснащен 24,1-дюймовой матрицей TN с разрешением Full HD и частотой обновления 500 Hz. Яркость составляет 400 нит, время отклика — 1 мс (GtG). Есть поддержка технологии Nvidia G-Sync. Экран охватывает 99% цветовой гаммы sRGB.

В оснащение монитора также входят порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и два динамика мощностью по 2 Вт каждый. Цена Acer XV242F в Китае составляет $686.

Аналогичный продукт в начале этого года представила компания Asus.

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