Nar продолжает обновлять свои центры услуг

С 12 сентября жители города Зардаб могут наслаждаться высококачественным обслуживанием в обновленном магазине Nar, расположенном в районном центре. Магазин расположенный на проспекте Азербайджан в районе Зардаб готов удовлетворить потребности своих клиентов, предлагая широкий выбор мобильных телефонов, устройств и аксессуаров, а также ряд услуг, включая продажу, восстановление и дублирование номерных знаков.

Nar реализует план по представлению 11 магазинов по всей стране в новом концепте к концу этого года в рамках своей стратегии клиентоориентированности. Этот план направлен на предоставление высококачественного обслуживания всем посетителям Nar, обеспечивая им использование самой современной мобильной технологии. Для получения подробной информации о списке магазинов Nar и предлагаемых услугах посетите официальный сайт по адресу nar.az/map .