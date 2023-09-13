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13 сентября, 2023
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Nar продолжает обновлять свои центры услуг

Nar

С 12 сентября жители города Зардаб могут наслаждаться высококачественным обслуживанием в обновленном магазине Nar, расположенном в районном центре. Магазин расположенный на проспекте Азербайджан в районе Зардаб готов удовлетворить потребности своих клиентов, предлагая широкий выбор мобильных телефонов, устройств и аксессуаров, а также ряд услуг, включая продажу, восстановление и дублирование номерных знаков.

Nar реализует план по представлению 11 магазинов по всей стране в новом концепте к концу этого года в рамках своей стратегии клиентоориентированности. Этот план направлен на предоставление высококачественного обслуживания всем посетителям Nar, обеспечивая им использование самой современной мобильной технологии. Для получения подробной информации о списке магазинов Nar и предлагаемых услугах посетите официальный сайт по адресу nar.az/map.

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