ASUS ROG Swift Pro PG248QP — первый в мире игровой монитор с частотой обновления 540 Hz

Компания ASUS на CES 2023 представила 24-дюймовый игровой монитор ROG Swift Pro PG248QP с разрешением Full HD и частотой обновления 540 Hz. Модель рассчитана на геймеров, которым важна максимально высокая кадровая частота и скорость отклика, а не разрешение экрана.

Монитор оснащен встроенной функцией Nvidia G-Sync Reflex Analyzer, а также встроенным ЦАП-преобразователем ESS, которые обеспечивают практически нулевую задержку при передаче изображения и объемного звука. Кроме того, есть поддержка технологии Nvidia G-Sync. В оснащение ASUS ROG Swift Pro PG248QP входят разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, регулируемая подставка, на задней панели есть подсветка.

Также был представлен игровой монитор ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM. Это первый OLED-монитор производителя с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей. Устройство имеет диагональ 27 дюймов, частоту обновления 240 Hz и обладает откликом в 0,3 мс. Значение яркости составляет 1000 кд/м2, заявлено 99% охвата цветового пространства DCI-P3.

В продажу оба монитора поступят во втором квартале текущего года. Цены пока не объявлены.

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