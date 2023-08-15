Представлен доступный флагман Redmi K60 Ultra — до 24 Gb ОЗУ и защита IP68

На презентации Xiaomi, на которой были представлены фитнес-браслет Smart Band 8 Pro, складной смартфон Mix Fold 3, планшет Pad 6 Max и четвероногий робот CyberDog 2, дебютировал игровой флагман от бренда Redmi — K60 Ultra (Redmi K60 Extreme Edition).

Это первый смартфон бренда с водостойким корпусом по стандарту IP68. Кроме того, это первое устройство Xiaomi, которое предлагает 24 Gb оперативной и 1 Tb постоянной памяти.

Redmi K60 Ultra оснащен 6,67-дюймовым 12 битным OLED-дисплеем TCL C7 с разрешением 1,5К (2712 x 1220 пикселей), кадровой частотой 144 Hz и частотой регулировки ШИМ 2880 Hz. Пиковая яркость достигает 2600 нит. Есть поддержка HDR 10+ и Dolby Vision.

В основе смартфона лежит мощный процессор MediaTek Dimensity 9200+ — SoC быстрее Snapdragon 8 Gen 2. Redmi K60 Ultra набирает в AnTuTu 1,77 млн. баллов. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 5000 мм2.

В состав основной камеры входят главный датчик на 50 Мп (Sony IMX800, 1/1,49″, f/1.7, OIS+EIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, угол обзора 119°) и 2 Мп (макро, f/2.4). Камера позволяет записывать видео 8К@24fps. Фронтальная камера разрешением 20 Мп (Sony IMX596) расположена по центру экрана.

В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (100% за 19 минут). Есть чипы собственной разработки — Surge P1 (обеспечивает быструю зарядку) и Surge G1 (управляет зарядом и отвечает за высокий срок службы аккумулятора).

В оснащение новинки также входят поддержка 5G, модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, GPS, NavIC, ИК-порт, NFC, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 162,15 x 75,7 x 8,49 мм и 204 гр. Используется Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Цены на Redmi K60 Ultra:

12/256 Gb — $357;

16/256 Gb — $385;

16/512 Gb — $412;

16 Gb/1 Tb — $454;

24 Gb/1 Tb — $495.

На китайские прилавки смартфон поступит 22 августа в черной, зеленой и белой расцветках корпуса. Предполагается, что на глобальный рынок новинка выйдет в сентябре под названием Xiaomi 13T Pro.

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