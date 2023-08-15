Xiaomi CyberDog 2 — робопес с 19 датчиками и хабом для умного дома

Два года назад Xiaomi представила свой первого бионического четвероногого робота CyberDog. Теперь компания представила новое поколение робопса — CyberDog 2. Дизайн четвероногого робота изменен, теперь он больше похож на собаку — есть морда и два уха. Робот стал меньше, легче и маневреннее первого CyberDog. Высота — 36,7 см, вес – 8,9 кг. Скорость передвижения составляет 1,6 м/с. CyberDog 2 отличается улучшенным интеллектом с реалистичными повадками, и по словам компании, может изменить процесс взаимодействия людей с робототехникой.

Робот получил 19 различных датчиков, включая AI-камеру на 13 Мп, камеру RGB на 1 Мп, четыре сенсора ToF, LiDAR, ультразвуковой датчик и другие. CyberDog 2 оборудован встроенным NX-процессором (21 TOPS) с двойным сопроцессором. Есть четыре микрофона для голосовых команд и функция распознавания лиц. Запатентованные микроприводы Xiaomi CyberGear обеспечивают сложные маневры, например, непрерывные сальто назад и восстановление после падения. Кроме того, в CyberDog 2 встроен хаб для управления умным домом. С его помощью можно регулировать освещение или управлять различными приборами умного дома.

CyberDog 2 — это проект с открытым исходным кодом и любой желающий может в нем участвовать. Цена робота в Китае составляет $1789.

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