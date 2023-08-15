Представлен 14-дюймовый планшет Xiaomi Pad 6 Max

Кроме складного смартфона Mix Fold 3 и фитнес-браслета Smart Band 8 Pro, компания Xiaomi представила планшет Pad 6 Max. Особенностью устройства стал внушительный экран.

Xiaomi Pad 6 Max оборудован 10-битным IPS-дисплеем диагональю 14 дюймов с разрешением 2880 х 1800 пикселей (242ppi), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и яркостью 600нит. Дисплей обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает HDR 10 и Dolby Vision. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 5. Есть сертификация TÜV Rheinland (низкий уровень синего излучения, отсутствие мерцания). Есть поддержка стилуса с 8192 уровнями давления.

В основе планшета лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с графикой Adreno 730. За охлаждение отвечает системой с общей площадью рассеивания 15 839 мм². Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость постоянной UFS 3.1 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Над экраном расположены фронтальная камера разрешением 20 Мп и 3D ToF-сенсор для разблокировки по лицу. В основную камеру входят 50 Мп датчик (Samsung S5KJN1, 1/2.76″, f/1.8) и 2 Мп сенсор (SC202CS, f/2.4) для анализа глубины сцены. Емкость аккумулятора составляет 10 000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 67 Вт (100% за 68 минут). За управление системой питания отвечает отдельный чип Xiaomi Surge G1. Планшет может заряжать другие гаджеты по протоколу PD 3.0 c мощностью 33 Вт.

Xiaomi Pad 6 Max получил датчики освещенности для определения цветовой температуры окружающей среды. По бокам от экрана есть восемь динамиков с поддержкой Dolby Atmos, а также четыре микрофона. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6Е и Bluetooth 5.3, разъем USB 3.2 Type-C, модуль NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. Корпус планшета цельнометаллический. Габариты составляют 318,58 x 206,1 x 6,53 мм, вес – 750 гр. Используется Android 13 с MIUI 14. ПО планшета включает режим Free Workbench, который позволяет работать с четырьмя приложениями одновременно. К устройству можно подключить отдельную клавиатуру со встроенным тачпадом (он поддерживает жесты MIUI) и ходом клавиш 1,3 мм.

Цены на Xiaomi Pad 6 Max: 8/256 Gb — $495, 12/256 Gb — $523, 12/512 Gb — $578, 16 Gb/1 Tb – $633. Цена клавиатура составляет $110, стилуса – $70. Продажи планшета в Китае уже стартовали.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az