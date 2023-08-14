Представлен фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro

Компания Xiaomi сегодня представила фитнес-браслет Smart Band 8 Pro. Модель унаследовала дизайн популярного Band 7 Pro, но получила ряд важных улучшений.

AMOLED-экран стал крупнее – диагональ теперь составляет 1,74 дюйма, на 0,1 дюйма больше, чем у Smart Band 7 Pro. Разрешение дисплея составляет 480 х 336 пикселей, частота обновления — 60 Hz, яркость достигает 600 нит. Рамка экрана стала чуть тоньше. Поддерживается режим Always On Display (AOD). На экран можно выводить сразу несколько виджетов. Разработан большой набор фирменных циферблатов.

Автономность выросла с 12 до 14 дней, с активированной функцией AOD фитнес-браслет работает до 6 дней. Smart Band 8 Pro получил улучшенный двухканальный оптический датчик мониторинга физических показателей. Также есть чип NFC, GPS, предусмотрено более 150 режимов тренировок, водонепроницаемость 5ATM (купаться можно, но нырять нежелательно). Толщина устройства составляет 9,9 мм, вес – 22,5 гр.

Покупателям будет предложен широкий ассортимент сменных ремней из разных материалов: от силикона до металла и кожи. Приобрести Xiaomi Smart Band 8 Pro в Китае можно по цене от $55.

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