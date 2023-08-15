Tesla представила Model S и X с уменьшенным запасом хода и на $10 тыс. дешевле

На фоне усиления конкуренции компания Tesla представила для рынка США более доступные версии электромобилей Model S и X. Машины в версии Standard Range отличаются от базовых меньшим запасом хода и более низкими ценами (на $10 тыс. дешевле). Цена Model S Standard Range составляет $78 490, а Model X Standard Range — $88490.

Седан Model S в версии Standard Range теряет не только в запасе хода, который уменьшается с 648 до 512 км (по циклу EPA), но и во времени разгона до 96 км/ч, которое возрастает с 3,1 до 3,7 сек. Максимальная скорость не изменилась, она ограничена отметкой 238 км/ч. Кроссовер Tesla Model X в комплектации Standard Range предлагает запас хода около 430 км и время разгона до 96 км/ч за 4,4 сек. Максимальная скорость так же ограничена значением 238 км/ч.

Model 3 и Model Y имеют право на налоговую скидку в размере $7500, Model S и X – нет, что в свою очередь снижает их привлекательность. На них приходится небольшая часть продаж Tesla (менее 5% поставок во втором квартале 2023). Вероятно, Model S и X в версии Standard Range призваны улучшить продажи машин.

Поставки новинок начнутся в США в следующем месяце.

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