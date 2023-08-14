Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3

Компания Xiaomi представила третье поколение складного смартфона Mix Fold. Новинка получила улучшенный шарнир, продвинутую систему камер и флагманскую начинку.

Обновленный шарнир Xiaomi Mix Fold 3 изготовлен из комбинации высокопрочной стали с пределом прочности 1800 Мпа и углеродистой керамики. Производитель заявляет, что экран выдерживает 500 тыс. циклов складывания/ раскладывания – примерно на 200-300 тыс. циклов больше, чем у конкурентов. Кроме того, смартфон можно зафиксировать в полуоткрытом состоянии в диапазоне 45-135 градусов. В сложенном состоянии толщина Xiaomi Mix Fold 3 составляет 10,96 мм, а в разложенном — всего 5,26 мм.

Смартфон оснащен внутренним дисплеем диагональю 8,03 дюйма и разрешением 2К. Внешний дисплей диагональю 6,56 дюймов разрешением Full HD+. Оба дисплея получили AMOLED-матрицу Samsung E6 с максимальной яркостью 2600 нит, частотой обновления 120 Hz и частотой дискретизации сенсора 240 Hz. Внешний дисплей защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2, внутренний — защитной пленкой толщиной 0,03 мм. Оба экрана поддерживают технологии HDR10+ и Dolby Vision.

В основе Xiaomi Mix Fold 3 лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2. За охлаждение отвечает испарительная камера с общей площадью 10 934 мм². Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость встроенной – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. В основную камеру входят четыре датчика: 50 Мп (Sony IMX800, f/1.77, автофокус, 23 мм, OIS), 12 Мп (сверхширокоугольный модуль, f/2.2, 15 мм), 10 Мп (телевик, f/2.0, 75 мм, OIS) и 10 Мп (телевик-перископ, f/2.92, 115 мм, OIS). В смартфоне применяются алгоритмы Leica, отвечающие за цветопередачу. Разрешение фронтальной камеры (внутри и снаружи) составляет 20 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч. Он поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 и 50 Вт соответственно. Также смартфон поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, GPS, NFC, двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res, три микрофона и сканер отпечатков пальцев. Используется Android 13 с MIUI Fold.

Xiaomi Mix Fold 3 будет доступен в трех вариантах корпуса — черном, золотом и «армированном». Основная панель черной версии прикрыта новым материалом с керамическим волокном, который в 36 раз прочнее стекла. В компании его называют Dragon Scale Fiber.

Цены на смартфон: 12/256 Gb — $1240, на 16/512 Gb — $1378, на 16 Gb/1 Tb- $1515. Xiaomi Mix Fold 3 поступит в продажу в Китае 16августа.

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