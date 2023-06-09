Как Марк Цукерберг отреагировал на шлем Apple Vision Pro

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) на общекорпоративной встрече со своими сотрудниками высказался о шлеме смешанной реальности Apple Vision Pro. По его словам, устройство открыло прямую конкуренцию между Apple и Meta, причем именно Apple хочет занять позицию поставщика более дорогого и технологичного продукта. Подобных собраний у Meta не было с 2020 года. По всей видимости Цукерберг хотел показать своим сотрудникам «отсутствие страха» перед опасным соперником.

Цукерберг считает, что Apple Vision Pro не представляет каких-либо технологических прорывов, которые Meta «уже не исследовала». Также он считает, что видение команды Тима Кука на то, как люди будут использовать устройства такого рода, «не соответствует действительности». Он также указал на то, что Quest 3 будут намного дешевле: $499 в сравнении с $3499 за Vision Pro, что даст Meta возможность охватить более широкую пользовательскую базу.

Глава Meta указал на особенности презентации Apple. В его интерпретации, конкурент продемонстрировал «разницу в ценностях» между компаниями в части социализации пользователей: купертинцы якобы уделяют меньше внимания совместному опыту, взаимодействию с другими людьми, показывая своих пользователей в основном в одиночестве на диване. Цукерберг также высказался по поводу дисплеев Vision Pro – они не только очень дорогие, но и требуют очень много энергии, что заставило вывести аккумулятор за пределы корпуса.

Quest 3 поступят в продажу осенью этого года. Разница в цене с Vision Pro семикратная. При этом устройство Apple выйдет в 2024 году и будет лишь в начальной стадии набора приложений в App Store. Кроме того, Vision Pro концептуально заставляют пользователя терпеть некоторые неудобства из-за внешнего аккумулятора, тогда как Quest 3 полностью автономны и мобильны.

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