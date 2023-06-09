Fominov Consulting совместно с партнерами провел конференцию «Современная аналитика для любого масштаба»

1 июня в ресторане Baku Castle прошла конференция, посвященная вопросам аналитики данных. Организаторами мероприятия выступила компания Fominov Consulting совместно со своими партнерами в лице Pure Storage и Vertica.

Следует отметить, что за последний год решения Pure Storage в области хранения данных заслуженно привлекли внимание многих заказчиков в Азербайджане. Следующим этапом использование подобных систем, резонно, становится возможность аналитики хранящихся на них данных. Поэтому первый опыт проведения совместного мероприятия Vertica и Pure Storage в Азербайджане привлек внимание многих заказчиков и партнеров Fominov Consulting.

Официальная часть мероприятия после приветственной речи от представителей Fominov Consulting началась с презентации директора по продажам Vertica в регионе СНГ, Ближнего Востока и Африки Евгения Степанова, посвященной унифицированным аналитическим хранилищам, как новому этапу развития платформ аналитики.

«Сочетание Vertica и Pure Storage предоставляет организациям еще большую гибкость, когда речь идет об их операционной среде управления данными, — отметил Евгений Степанов. — Теперь у организаций есть еще больше свободы для работы в гибридных средах или они могут оставаться в локальной среде и по-прежнему пользоваться преимуществами облачных технологий, такими как масштабируемость, эластичность и отказоустойчивость. Организациям из самых разных отраслей необходимо делать больше операций со своими данными за меньшее время. Им нужна простая инфраструктура, которая делает это возможным, независимо от того, где находятся эти данные. Вхождение Pure Storage в экосистему Vertica позволяет клиентам обеих компаний получать выгоду от гипермасштабируемого флэш-хранилища и лучших в отрасли средств сжатия данных, обеспечивая более высокую операционную эффективность и более высокую производительность для внедрения расширенной аналитики».

Следует отметить, что за плечами у Vertica множество успешных и масштабных проектов. В частности, проект для крупнейшего оператора телефонной связи и третьего по величине оператора сотовой связи в Китае. Главной задачей этого проекта являлся анализ больших объемов критически важных для бизнеса данных и данных о клиентах с целью предоставления персонализированных мобильных и интернет-услуг в масштабах компании. В итоге компании удалось добиться значительной экономии средств и повышения производительности критически важной деятельности по составлению отчетов. Также стоит отметить проект, реализованный в крупнейшей банковской холдинговой компании США, где была решена проблема кредитного скоринга в режиме реального времени. Новая система позволяет выполнять оценку кредитоспособности заемщика в момент оплаты кредитной картой и предлагать оформление рассрочки непосредственно в магазине.

Далее слово перешло к ведущему системному инженеру компании Pure Storage Александру Кузьмину, который рассказал о преимуществах хранение данных в аналитике с Pure Storage и Vertica. «Наше сотрудничество с Vertica началось в 2019 году, когда эта компания объединила усилия с Pure Storage, чтобы создать механизм Vertica Eon Mode, позволяющий разделить вычисления от подсистемы хранения и разместить данные на быстрой объектной СХД Pure Storage FlashBlade. За это время произошло немало знаковых событий и сегодня наши совместные проекты являются знаковыми на рынке аналитики данных», — отметил Александр Кузьмин.

Также выступавший рассказал о представленных в мае этого года масштабируемых хранилищах неструктурированных данных FlashBlade//E, созданных для работы с экспоненциальным ростом объема данных при ведущей в отрасли энергоэффективности. При стоимости приобретения, сопоставимой с дисковыми системами, и, вместе с тем, значительно более низких эксплуатационных расходах, внедрение FlashBlade//E означает, что пользователям больше не нужно довольствоваться дисковыми массивами, а само решение позволяет вывести аналитику на принципиально новый уровень.

Завершилась официальная часть мероприятия сессией вопросов и ответов, после чего общение в неформальной обстановке продолжилось за ужином.