Мобильное приложение Qsync Pro от QNAP будет интегрировано в обновленное приложение Qfile Pro

Компания QNAP Systems сегодня объявила, что мобильное приложение Qsync Pro будет функционально интегрировано в приложение Qfile Pro в III квартале 2023 года. Такая возможность позволит пользователям получать полный доступ к файлам NAS, синхронизации и мобильному резервному копированию фото/видео с помощью всего одного мобильного приложения. Планируется, что приложение Qsync Pro прекратит работу и не будет получать никаких обновлений с конца 2023 года. Пользователям настоятельно рекомендуется переключиться на использование приложения Qfile Pro для синхронизации мобильных устройств с папками NAS.

Qsync — одна из самых популярных функций среди приложений QNAP NAS, поэтому ее сопутствующее мобильное приложение Qsync Pro планируется интегрировать в Qfile Pro с соответствующими функциями, включая просмотр всех мобильных устройств и информации о состоянии хранилища/подключения NAS, гибкое сопряжение папок, управление папками группы, загрузку фотографий и видео с мобильных устройств на NAS, а также автоматическую синхронизацию зарядных устройств или устройств с подключением к Wi-Fi.

Обновленное приложение Qfile Pro было разработано на основе концепции «the best QNAP mobile file management». Пользователи могут пользоваться удаленным доступом к файлам NAS, загружать/синхронизировать мультимедиа и файлы с мобильных устройств на NAS, а также обмениваться файлами с коллегами по команде и друзьями, используя безопасные ссылки для общего доступа. Все эти действия можно легко выполнить с помощью Qfile Pro.

Qfile Pro v4.0 для iOS уже доступен. Версия для Android ожидается в июле 2023 года. Qfile Pro v4.1 добавит интеграцию с Qsync Pro в III квартале 2023 года.