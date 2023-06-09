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9 июня, 2023
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Apple рассказала об управлении гарнитурой Vision Pro

Apple Vision Pro

Компания Apple опубликовала 20-минутное видео, в котором подробно рассказала об управлении очками смешанной реальности Vision Pro. В ролике наглядно показали различные методы ввода, доступные на очках. Владельцы Vision Pro смогут управлять устройством при помощи жестов, голоса и движения глаз. В Apple отметили, что выбрали именно эти способы, поскольку они наиболее привычны для людей и не требуют использования никаких дополнительных устройств. Многие жесты в операционной системе Vision Pro ранее использовались и в смартфонах, поэтому долго привыкать к работе с очками не придется.

При помощи одного из жестов пользователи Vision Pro смогут приближать изображение в приложениях или изменять размер окон. Зум в таком случае происходит в том месте, куда направлен взгляд человека. По словам дизайнера Apple, такой способ чувствуется достаточно необычно.

Было показано совместное использование жестов и системы отслеживания направления взгляда на примере графического редактора.

Длительная работа с виртуальной клавиатурой и окнами приложений может привести к тому, что у пользователя Vision Pro могут затекать руки, поскольку они в это время находится на весу. В связи с этим в Apple постарались сделать так, чтобы управлять устройством можно было, держа руки в расслабленном состоянии.

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