Один аккаунт WhatsApp теперь можно использовать на нескольких смартфонах

Команда разработчиков WhatsApp официально объявила о запуске давно ожидаемой функции. Теперь пользователи смогут использовать одну учетную запись WhatsApp на нескольких телефонах одновременно.

К одному аккаунту на основном смартфоне можно привязать до четырех устройств тем же способом, которым выполняется привязка в веб-версии, на планшете и в клиенте для компьютера. Можно переключаться между телефонами, не выходя из аккаунта, и сразу продолжать переписку.

Отмечается, что каждый привязанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому личные сообщения, файлы и звонки пользователя остаются под защитой сквозного шифрования. Если основное устройство будет неактивно в течение долгого времени, на всех подключенных девайсах будет произведен автоматический выход из учетной записи.

Новая функция уже внедряется по всему миру. В ближайшие недели она станет доступна всем пользователям.

Кроме того, добавился новый способ привязки дополнительных устройств. Теперь сканировать QR-код будет необязательно. Достаточно ввести свой номер телефона в WhatsApp Web, получить одноразовый код и привязать телефон с его помощью.

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