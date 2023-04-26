spot_img
27 апреля, 2023
ДомойSoftwareМобильные приложенияОдин аккаунт WhatsApp теперь можно использовать на нескольких смартфонах

Один аккаунт WhatsApp теперь можно использовать на нескольких смартфонах

WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp официально объявила о запуске давно ожидаемой функции. Теперь пользователи смогут использовать одну учетную запись WhatsApp на нескольких телефонах одновременно.

К одному аккаунту на основном смартфоне можно привязать до четырех устройств тем же способом, которым выполняется привязка в веб-версии, на планшете и в клиенте для компьютера. Можно переключаться между телефонами, не выходя из аккаунта, и сразу продолжать переписку.

Отмечается, что каждый привязанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому личные сообщения, файлы и звонки пользователя остаются под защитой сквозного шифрования. Если основное устройство будет неактивно в течение долгого времени, на всех подключенных девайсах будет произведен автоматический выход из учетной записи.

Новая функция уже внедряется по всему миру. В ближайшие недели она станет доступна всем пользователям.

Кроме того, добавился новый способ привязки дополнительных устройств. Теперь сканировать QR-код будет необязательно. Достаточно ввести свой номер телефона в WhatsApp Web, получить одноразовый код и привязать телефон с его помощью.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
AMD представила процессоры Ryzen Z1 и Z1 Extreme для портативных игровых консолей
Следующая статья
Представлен Mercedes-Benz E-Class 2024
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,130ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,108ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»