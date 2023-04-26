AMD представила процессоры Ryzen Z1 и Z1 Extreme для портативных игровых консолей

Компания AMD представила гибридные процессоры Ryzen Z1 и Z1 Extreme, предназначенные для портативных игровых приставок. Процессоры выполнены по 4-нм техпроцессу и используют вычислительную архитектуру Zen 4.

В конфигурацию AMD Ryzen Z1 входят центральный процессор с 6 ядрами (12 потоков), 4 исполнительных блока встроенной графики RDNA 3 и 22 Mb кэш-памяти. Графическая производительность чипа составляет 2,8 TFLOPS.

Модель AMD Ryzen Z1 Extreme получила 8 вычислительных ядер (16 потоков), 12 исполнительных блоков встроенной графики RDNA 3 и 24 Mb кеш-памяти. Графическая производительность составляет внушительные 8,6 TFLOPS. Для сравнения: Xbox Series S (4 TFLOPS), PlayStation 5 (10,28 TFLOPS) и Xbox Series X (12,2 TFLOPS).

Оба процессора могут работать с оперативной памятью стандартов LPDDR5 и LPDDR5X, получат поддержку интерфейса USB4. Встроенная графика будет поддерживать технологии AMD Radeon Super Resolution 2, Radeon Chill, Radeon Image Sharpening 3 и AMD Link 4.

Первой приставкой на основе Ryzen Z1 будет Asus ROG Ally. Устройство предложит 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью 500 нит. Приставка получит 16 Gb ОЗУ и SSD PCIe 4.0 емкостью 512 Gb. Габариты составляют 280 × 113 × 39 мм, вес — 608 гр. Консоль работает под управлением ОС Windows 11. Релиз Asus ROG Ally ожидается 11 мая.

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