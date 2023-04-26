Представлен Mercedes-Benz E-Class 2024

В Германии представлен премиальный седан Mercedes-Benz E-Class шестого поколения, который получил новый кузов W214 и целый набор современных технологий. Все модификации седана теперь являются гибридами.

Новый Mercedes-Benz E-Class 2024 можно узнать по другой решетке радиатора и выдвижным дверным ручкам, которые появились у модели впервые. На выбор предложат несколько видов решетки радиатора: с классическими хромированными полосами или большой трехлучевой звездой, а также с подсветкой. У машины длинный капот и покатая крыша. Аэродинамика также улучшена – коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,23.

Новый Mercedes E-Class стал крупнее и просторнее внутри. Его габариты составляют 4949 х 1880 х 1468 мм при колесной базе 2961 мм. Он на 14 мм длиннее, на 28 мм шире и на 8 мм выше предшественника, колесная база выросла на 22 мм. Объем багажника вырос до 540 л. Интерьер выполнен в духе электрокаров линейки Mercedes EQ. В топовой версии на передней панели установлены сразу три дисплея, один из которых предназначен для пассажира. Подсветка может пульсировать в такт с музыкой.

Обе версии оснащены 20-сильными электромоторами. Младшая версия E 350 также оборудована 2,0-литровым двигателем объемом 259 л.с., а E 450 оснащен 3,0-литровым бензиновым мотором на 380 л.с. Будут доступны и плагин-гибриды на 204 и 252 л.с. Mercedes-Benz E-Class 2024 оснащен модифицированной многорычажной задней подвеской, «умными» пневмобаллонами, которые могут поддерживать постоянный дорожный просвет независимо от загрузки автомобиля или снижать его для сокращения расхода топлива, а также адаптивными амортизаторами ADS+.

Автомобиль получил новую версию мультимедийной системы MBUX (Zoom, Tik-Tok и игра Angry Birds), появился интернет 5G, а качестве опций доступны селфи-камера и видеорегистратор. Кроме того, в перечень опций входят доступ в салон со смартфона и инновационный парковочный автопилот, позволяющий седану занимать парковочное место без водителя в салоне.

Цены и дата начала продаж пока не объявлены.

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