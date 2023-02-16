Lenovo Xiaoxin Pro 16 2023: ультрабук с процессорами Intel 13-го поколения и графикой RTX 4050

Кроме ультрабука Xiaoxin Pro 14 Core Edition компания Lenovo представила Xiaoxin Pro 16 Ultrabook 2023, который весит менее 2 кг и имеет толщину 17,5 мм.

Ноутбук выполнен в металлическом корпусе и оснащен дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Hz. Заявлены 100% охват цветовой гаммы sRGB и сертификация Double Rheinland.

Аппаратная платформа Lenovo Xiaoxin Pro 16 представлена процессорами Intel Core i5 и i7 13-го поколения. В качестве графической подсистемы можно выбрать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 или новую RTX 4050, сертифицированную NVIDIA STUDIO и обеспечивающую оптимизированную поддержку более 110 творческих программ, таких как Photoshop и After Effects. Объем оперативной памяти составляет 16 или 32 Gb, емкость накопителя – 1 Tb.

Также в наличии ноутбука четыре порта: Type-C, USB-A, HDMI 2.0, Thunderbolt 4 (Type-C), 3,5-мм разъем для наушников и слот для карты памяти. За звук отвечают встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos. Емкость аккумулятора составляет 75 Втч. Клавиатура оснащена подсветкой, ход клавиш составляет 1,3 мм.

Цены на Lenovo Xiaoxin Pro 16 Ultrabook 2023:

Core i5, RTX 3050, 16 Gb, 1 Tb — $1065;

Core i5, RTX 4050, 16 Gb, 1 Tb — $1168;

Core i5, RTX 3050, 32 Gb, 1 Tb — $1138;

Core i7, RTX 3050, 16 Gb, 1 Tb — $1211.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az