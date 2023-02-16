Lenovo выпустила ультрабук Xiaoxin Pro 14 Core Edition с графикой GeForce RTX

Компания Lenovo представила новый ноутбук Xiaoxin Pro 14 Ultrabook Core Edition. Устройство, заключенное в прочный металлический корпус, получило производительное железо, в том числе и дискретную графику NVIDIA.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Hz. Дисплей получил сертификат TUV Rhineland.

В основе Xiaoxin Pro 14 Ultrabook Core Edition лежат процессоры Intel Core H 13-го поколения. За графические вычисления отвечает видеокарта GeForce RTX 3050 с 6 Gb видеопамяти. Система охлаждения поддерживает особый режим работы, который позволяет ноутбуку сохранять оптимальную температуру при максимальной производительности (TDP до 80 Вт). Максимальный объем ОЗУ достигает 32 Gb, емкость NVMe-накопителя – до 1 Tb.

В оснащение устройства также входят порт USB Type-C, Thunderbolt 4, камера 1080p, аккумулятор емкостью 75 Втч и блок питания мощностью 140 Вт.

Цена ноутбука Lenovo в зависимости от конфигурации памяти составляет от $802 до $1240.

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