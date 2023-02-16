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16 февраля, 2023
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Получите возможность презентовать научную работу на Международном конгрессе астронавтики

Остались считанные дни для того, чтобы принять участие в научном конкурсе, который пройдёт в рамках Международного конгресса астронавтики (IAC 2023) под девизом «Глобальные вызовы и возможности: дайте космосу шанс».

Интеллектуалам со всего мира предоставляется возможность презентовать результаты собственных исследований и научных работ на самом крупном мероприятии космической индустрии. Представители мирового космического сообщества соберутся в Баку 2-6 октября 2023 года на ежегодном мероприятии, в рамках которого планируется проведение не только конгресса, но и порядка 180 технических сессий.

Oтправьте свои тезисы до 28 февраля 2023 года и станьте участником этого исторического события. Автору следует зарегистрироваться на сайте по ссылке https://iafastro.directory/iac/account/login/ и после создания личного кабинета загрузить тезисы в соответствующем разделе.

Право на участие в конкурсе получат все желающие, соответствующие как минимум одному из нижеперечисленных критериев:

  • Студенты, получающие высшее образование на очном отделении
  • Молодые специалисты (возрастом до 35 лет)
  • Преподаватели среднего профессионального или высшего учебного заведения
  • Вышедшие на пенсию учёные, профессора и преподаватели
  • Лица, работающие в сфере STEAM-образования

Научные работы должны отвечать следующим требованиям:

  • Научная работа должна быть представлена на английском языке и в формате Microsoft Word
  • Одним автором может быть зарегистрировано несколько статей
  • Тезисы научной статьи не должны превышать 400 слов
  • В статье должны быть указаны все лица, принимавшие участие в её составлении, но зарегистрировать работу должен основной автор

Статья должна состоять из следующих частей:

  • Заголовок пишется заглавными буквами
  • Вводная часть должна отражать цель научной работы
  • Методологическая часть содержит информацию о методах, использованных в научной работе
  • Основная и заключительная части раскрывают сущность изучаемого явления с выводами и результатами, полученными авторами; В статье не допускается использование таблиц или графиков
  • Желательно формулировать заключительную часть одним предложением

Научные работы могут быть представлены по следующим темам:

  • Наука и исследование – посвящена всем аспектам исследования космоса и жизни человека во время полетов в космос, развитие технологий для исследования солнечной системы и внеземных цивилизаций, космическая медицина и биология, угрозы и устранение космического мусора
  • Приложения и операции – существующие и будущие операционные приложения, используемые для наблюдения за Землей, в связи и навигации, пилотируемые космические проекты и малые спутники
  • Технология – астродинамика и общие технологии для космических систем
  • Инфраструктура – инженерия космических систем, обеспечивающих выполнение космических миссий, космическая транспортная система и наземная инфраструктура, будущие системы и их безопасность
  • Космос и общество – взаимодействие космоса с обществом, включая приобщение к космосу через образование, политику, экономику, историю и культуру, космическое право
  • Инновации в области космоса

Для получения дополнительной информации о темах конкурса, пройдите по ссылке: https://www.iafastro.org/assets/files/publications/iac-papers/call-for-papers-iac-2023-2022-08-24-final-print-online.pdf

Информацию о конгрессе можно получить по этой ссылке: https://www.iac2023.org/

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