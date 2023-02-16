Получите возможность презентовать научную работу на Международном конгрессе астронавтики

Остались считанные дни для того, чтобы принять участие в научном конкурсе, который пройдёт в рамках Международного конгресса астронавтики (IAC 2023) под девизом «Глобальные вызовы и возможности: дайте космосу шанс».

Интеллектуалам со всего мира предоставляется возможность презентовать результаты собственных исследований и научных работ на самом крупном мероприятии космической индустрии. Представители мирового космического сообщества соберутся в Баку 2-6 октября 2023 года на ежегодном мероприятии, в рамках которого планируется проведение не только конгресса, но и порядка 180 технических сессий.

Oтправьте свои тезисы до 28 февраля 2023 года и станьте участником этого исторического события. Автору следует зарегистрироваться на сайте по ссылке https://iafastro.directory/iac/account/login/ и после создания личного кабинета загрузить тезисы в соответствующем разделе.

Право на участие в конкурсе получат все желающие, соответствующие как минимум одному из нижеперечисленных критериев:

Студенты, получающие высшее образование на очном отделении

Молодые специалисты (возрастом до 35 лет)

Преподаватели среднего профессионального или высшего учебного заведения

Вышедшие на пенсию учёные, профессора и преподаватели

Лица, работающие в сфере STEAM-образования

Научные работы должны отвечать следующим требованиям:

Научная работа должна быть представлена на английском языке и в формате Microsoft Word

Одним автором может быть зарегистрировано несколько статей

Тезисы научной статьи не должны превышать 400 слов

В статье должны быть указаны все лица, принимавшие участие в её составлении, но зарегистрировать работу должен основной автор

Статья должна состоять из следующих частей:

Заголовок пишется заглавными буквами

Вводная часть должна отражать цель научной работы

Методологическая часть содержит информацию о методах, использованных в научной работе

Основная и заключительная части раскрывают сущность изучаемого явления с выводами и результатами, полученными авторами; В статье не допускается использование таблиц или графиков

Желательно формулировать заключительную часть одним предложением

Научные работы могут быть представлены по следующим темам:

Наука и исследование – посвящена всем аспектам исследования космоса и жизни человека во время полетов в космос, развитие технологий для исследования солнечной системы и внеземных цивилизаций, космическая медицина и биология, угрозы и устранение космического мусора

Приложения и операции – существующие и будущие операционные приложения, используемые для наблюдения за Землей, в связи и навигации, пилотируемые космические проекты и малые спутники

Технология – астродинамика и общие технологии для космических систем

Инфраструктура – инженерия космических систем, обеспечивающих выполнение космических миссий, космическая транспортная система и наземная инфраструктура, будущие системы и их безопасность

Космос и общество – взаимодействие космоса с обществом, включая приобщение к космосу через образование, политику, экономику, историю и культуру, космическое право

Инновации в области космоса

Для получения дополнительной информации о темах конкурса, пройдите по ссылке: https://www.iafastro.org/assets/files/publications/iac-papers/call-for-papers-iac-2023-2022-08-24-final-print-online.pdf

Информацию о конгрессе можно получить по этой ссылке: https://www.iac2023.org/