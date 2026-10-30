Ноутбук Lenovo IdeaPad Vibe на ARM-чипе Qualcomm работает до 30 часов без подзарядки

Серию ноутбуков Lenovo IdeaPad Vibe пополнила новая 15,3-дюймовая модель с индексом 15Q8X12, построенная на базе энергоэффективного ARM-процессора от Qualcomm. Главным преимуществом новинки на платформе Snapdragon X X1-26-100 стало колоссальное время автономной работы. Производитель заявляет, что при использовании абсолютно того же аккумулятора емкостью 50 Втч, что и в модификации на чипе AMD, ARM-версия способна проработать до 30 часов в режиме воспроизведения Full HD видео при яркости экрана 150 нит, в то время как ее аналог от AMD разряжается уже через 16,8 часа.

Покупателям доступен широкий выбор конфигураций и экранов под разные задачи. Ноутбук комплектуется 16 или 32 Gb распаянной оперативной памяти, а емкость встроенного накопителя M.2 PCIe Gen4 SSD может составлять от 256 Gb до 1 Tb в зависимости от региона продаж. Что касается дисплеев, то здесь Lenovo предлагает как классические IPS-матрицы с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 или 120 Hz, так и премиальный OLED-экран с повышенным разрешением 2160×1352 пикселя и частотой 120 Hz.

Lenovo IdeaPad Vibe (15Q8X12) уже поступил в продажу на рынке США, где стоимость стартовой комплектации начинается от $799.