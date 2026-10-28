Apple представила MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном и Dynamic Island

Компания Apple представила премиальный MacBook Pro, ставший первым в истории линейки ноутбуком с сенсорным экраном и интерактивным элементом Dynamic Island. Новинка получила более тонкий и легкий алюминиевый корпус в цветах Space Black и Silver, на крышку которого вернулся культовый светящийся логотип, а также передовую аудиосистему из шести динамиков с поддержкой Dolby Atmos, пространственного аудио и уникальным режимом настройки звука при закрытой крышке.

MacBook Pro доступен в модификациях на 14 и 16 дюймов, каждая из которых оснащена инновационной матрицей Tandem OLED. Дисплей, получивший коммерческое название PROLED XDR, обладает пиковой яркостью до 2000 нит, феноменальной контрастностью 10 000 000:1 и адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Hz. Экран обеспечивает разрешение 3024х1986 пикселей для 14-дюймовой версии и 3472х2266 пикселей для 16-дюймового флагмана. Благодаря полному охвату профессиональных цветовых пространств P3 и Adobe RGB, а также высокому разрешению, экран идеально подходит для работы со сложной графикой. Внедрение сенсорного слоя позволяет рисовать, масштабировать и взаимодействовать с 3D-моделями прямо на дисплее, под что Apple уже оптимизировала свои ключевые приложения, включая Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro.

Расположенный в верхней части экрана Dynamic Island работает по аналогии с iPhone, обеспечивая мгновенный доступ к поиску Spotlight, Siri AI, уведомлениям и виджетам Live Activities, соседствуя с 12-мегапиксельной камерой Center Stage. За вычислительную мощность ноутбуков отвечают новейшие чипы M5 Pro и M5 Max. Конфигурация с M5 Pro предлагает от 24 до 64 Gb объединенной памяти, в то время как старшая версия M5 Max поддерживает от 36 до рекордных 128 Gb, а максимальная емкость встроенного SSD-накопителя может достигать внушительных 16 Tb. Процессоры позволяют подключать до трех или четырех внешних мониторов соответственно, обеспечивая вывод изображения вплоть до разрешения 8K при 60 Hz или 4K при 240 Hz.

Для подключения периферии предусмотрены три порта Thunderbolt 5, HDMI, слот SDXC, MagSafe 3, разъем для наушников, а также Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 в составе фирменного сетевого чипа N1. Показатели автономности обновленных MacBook Pro также вышли на новый уровень благодаря аккумуляторам емкостью 72,6 Втч для младшей модели и 100 Втч для старшей. Для 14-дюймовой модели заявлено до 22 часов воспроизведения видео или до 14 часов веб-серфинга, а для 16-дюймовой — 24 и 17 часов соответственно. При этом оба устройства поддерживают быструю зарядку до 50% всего за полчаса при использовании мощных адаптеров питания от 96 и 140 Вт. Версии с OLED-экраном стали легче базовых предшественников: 14-дюймовая модель весит около 1,38 кг, а 16-дюймовая — около 1,82 кг. Ноутбуки работают под управлением операционной системы macOS 27 Golden Gate, где в качестве бета-функции версии 27.2 дебютирует продвинутая Siri AI, хотя доступность некоторых опций Apple Intelligence и облачных функций имеет региональные и языковые ограничения.

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14-дюймовая модель с M5 Pro стоит от $2899, с M5 Max – от $4499. 16-дюймовая с M5 Pro — от $3399, с M5 Max – от $4799. Топовый MacBook Pro 16 PROLED XDR с нанотекстурным покрытием экрана, M5 Max с 40-ядерной графикой, 128 Gb унифицированной памяти и SSD на 16 Tb обойдется в $14 549. Предзаказы на MacBook Pro уже открыты, а официальный старт розничных продаж намечен на 6 ноября.