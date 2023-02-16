OpenAI купил домен AI.com для ChatGPT

Компания OpenAI купила доменное имя AI.com для своего популярного ИИ-бота ChatGPT. Стоимость сделки пока не раскрывается, но известно, что ранее этот домен оценивался примерно в $11 млн.

AI.com был зарегистрирован в мае 1993 года. Теперь для запуска чат-бота не нужно переходить на сайт OpenAI — достаточно ввести в браузер AI.com и пользователя сразу перекинут на страницу с ChatGPT.

Ранее в интервью немецкой газете Handelsblatt сооснователь Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) заявил, что чат-бот ChatGPT столь же важен, как и изобретение интернета. По его словам, подобные технологии вскоре смогут изменить мир.

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